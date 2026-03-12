Оккупанты не прячутся и не стреляют по дронам: боец ВСУ объяснил причину странного поведения

Военный подчеркивает, что российские оккупанты теряют волю к сопротивлению украинским БПЛА.

Российские военные на фронте массово теряют волю к сопротивлению и даже не пытаются защитить свою жизнь, когда их атакуют украинские беспилотники. Об этом в эфире Киев24 сказал главный сержант 5 отдельной штурмовой Киевской бригады Максим Магомедов по поводу того, что на передовой участились случаи, когда российские солдаты при приближении украинских FPV-дронов не пытаются спрятаться или отбить атаку, а просто замирают на месте.

"Здесь нет никакой тактической логики. Если человека туда насильно загнали, то он, возможно, таким образом просто сдался, потому что понимает, что ни его навыков, ни его физических способностей не хватит, чтобы что-то сделать", - сказал украинский военный.

По его словам, это показывает их сломанную психику, потому что россияне не пытаются что-то сделать с помощью оружия, в частности, сбить дрон. "Они просто стоят, замирают и ждут своей судьбы", - добавил Магомедов.

Видео дня

Как оккупанты РФ сдаются в плен

Как сообщал УНИАН, в плен через чат-бот "Хочу жить" сдалась группа российских военных, которые находились в Купянске Харьковской области. Корпус "Хартия" сообщил о трех оккупантах РФ, один из которых почти полгода находился в Купянске. Он воспользовался чат-ботом "Хочу жить", а начальник разведки батальонной тактической группы "Хартия" обеспечил его вывод из города. Вместе с бойцом армии РФ сдаться в плен ВСУ пошли еще двое его "коллег".

А во время военных действий на Покровском направлении бойцы ВСУ взяли в плен четырех оккупантов с помощью дрона. Пленные россияне сообщили, что их мотивы для участия в войне были преимущественно материальными: получение денежного вознаграждения или досрочное освобождение из мест лишения свободы. Двое пленных оказались бывшими осужденными.

