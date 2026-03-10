Украина боролась с атаками 57 тысяч 'шахидов', мир хочет научиться, - BI

После тысяч атак дронов-камикадзе страны Запада и Ближнего Востока обратились к Украине за помощью в противодействии иранским беспилотникам.

Киев получил 11 запросов от иностранных военных относительно опыта борьбы с ударными дронами типа "Шахед". Интерес к украинским наработкам проявляют США, а также страны Ближнего Востока и Европы, пишет Business Insider.

"Есть очевидный интерес к опыту Украины в защите жизни людей, использовании перехватчиков, систем радиоэлектронной борьбы и подготовке специалистов", – отметил президент Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина готова делиться опытом, но в то же время должна сохранять собственную способность защищать небо от атак.

Десятки тысяч атак дронов

По данным Киева, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года по Украине было запущено около 57 тысяч дронов типа Shahed. Российские войска регулярно используют эти беспилотники для ударов по городам, часто запуская их одновременно сотнями.

Проблема заключается в том, что такие дроны значительно дешевле ракет, которыми их сбивают. Один Shahed может стоить примерно 20–50 тысяч долларов, тогда как ракета-перехватчик, например AIM-132 ASRAAM, может стоить около 250 тысяч долларов.

Украинские решения

Чтобы решить проблему, Украина начала использовать несколько методов одновременно. Среди них – усиление радиоэлектронной борьбы, создание мобильных групп с пулеметами и применение специальных дронов-перехватчиков.

Такие беспилотники могут стоить всего 2–6 тысяч долларов и способны догонять и таранить Shahed. В то же время их эффективное использование требует подготовленных операторов, обучение которых может длиться месяцы.

Помощь Ближнему Востоку

По словам Зеленского, Украина уже начала помогать союзникам. В частности, Киев направил определенное количество дронов-перехватчиков и команду экспертов для поддержки американских баз в Иордании.

Американские военные также развертывают в регионе собственные системы перехвата, в частности комплекс Merops, который использует многоразовые беспилотники для уничтожения вражеских дронов.

После начала американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля, по данным Пентагона, Тегеран выпустил более 2000 ударных беспилотников по целям в регионе.

Баланс между помощью и собственной обороной

В то же время Украина сталкивается с собственными потребностями в системах противовоздушной обороны. Киев неоднократно заявлял о нехватке ракет для комплексов Patriot, которые необходимы для перехвата российских баллистических ракет.

Несмотря на это, Украина заинтересована в распространении своего опыта и технологий, а также в расширении экспорта оборонной продукции в страны Европы и другие регионы.

Дроны на войне - международный интерес

Как сообщал УНИАН, сыновья президента США Дональда Трампа Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший поддерживают новую американскую компанию по производству беспилотников, которая планирует использовать украинские технологии дронов для продажи Пентагону.

Речь идет о компании Powerus и Вест-Палм-Бич (штат Флорида). Она планирует выйти на биржу Nasdaq через обратное слияние с публичной холдинговой компанией Aureus Greenway Holdings, владеющей гольф-клубами.

