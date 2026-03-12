Украинцы получат кэшбэк за топливо: Свириденко раскрыла механизм

Кроме того, правительство выплатит по 1500 гривень денежной поддержки наиболее уязвимым слоям населения.

Правительство расширяет программу "Национальный кэшбэк" - отныне украинцы смогут получить его и за покупку топлива, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, при покупке на АЗС граждане смогут получить от государства:

15% кэшбэка на дизельное топливо;

10% кэшбэка на бензин;

5% кэшбэка на автогаз.

Кэшбэк на топливо будет действовать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе, уточнила премьер.

Видео дня

Кроме того, правительство выплатит по 1500 гривень пенсионерам и наиболее уязвимым гражданам.

"Доплата 1500 гривень будет направлена для поддержки наиболее уязвимых категорий – пенсионеры по возрасту, получатели пособия по инвалидности, малообеспеченные, получатели базовой соцпомощи, ВПЛ, семьи с детьми. Всего почти 13 млн человек", – пояснила Свириденко.

По ее словам, средства поступят единовременно в апреле уже имеющимися механизмами, которыми люди получают социальные выплаты – на спецсчета в банках или через "Укрпочту".

Программы поддержки украинцев - последние новости

Президент Владимир Зеленский в декабре 2025 года объявил, что в 2026 году в Украине будут предусмотрены новые программы прямой поддержки граждан.

Так, 12 марта президент Украины анонсировал дополнительные программы поддержки для пенсионеров и потребителей топлива из-за резкого подорожания бензина, дизеля и автогаза из-за войны на Ближнем Востоке, которая дестабилизировала мировой энергорынок.

Вас также могут заинтересовать новости: