Кличко передал бойцам 225-го штурмового полка 3100 БПЛА различных типов от общины Киева

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка получили от общины Киева 3100 дронов различного типа. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"От общины столицы передал защитникам на фронт очередную партию крайне необходимой помощи. К бойцам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ отправились почти 3100 БПЛА разных типов. В частности, 3000 FPV-дронов, 90 беспилотников Matrice и 5 БПЛА "Лелека". Также отправили военным 20 наземных роботизированных комплексов (НРК)", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что с начала года из городского бюджета Киева на помощь 225 полку выделено 100 миллионов гривен.

Видео дня

"С начала года из городского бюджета 225-му полку город выделил 100 млн грн. Это средства на необходимое оснащение. Напомню, на прошлой неделе Киев передал бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады 1300 БПЛА различных типов. Столица и в дальнейшем будет поддерживать всех наших защитников! Слава Украине и ее Героям!" - написал Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, за прошлый год община Киева передала различным бригадам на фронт почти 70 000 дронов, 350 систем РЭБ, автомобили и другое оборудование.

Вас также могут заинтересовать новости: