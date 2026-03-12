Не каждому по карману: утечка раскрыла цены и варианты памяти iPhone Ultra

Этой осенью ожидается выход первого складного устройства от Apple, которое, по слухам, будет называться iPhone Ultra. Несмотря на запоздалое появление на рынке складных гаджетов, в компании, похоже, не собираются бороться за массового потребителя.
Портал MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital утверждает, что стоимость самой дешевой версии на 256 ГБ составит около 2300 долларов (~100 тысяч грн). Модификации с 512 ГБ и 1 ТБ окажутся значительно дороже –2600 и 2900 долларов соответственно.
Если утечки подтвердятся, раскладной iPhone окажется почти вдвое дороже iPhone 17 Pro Max и сильно превзойдет по цене ключевых конкурентов в лице Samsung Z Fold 7 ($2000) и Google Pixel 10 Pro Fold ($1800). Ранее аналитики предполагали, что Apple установит цену в диапазоне 1800-2500 долларов, но свежая информация указывает на более высокую планку.
Как сообщалось ранее, складной iPhone станет частью линейки iPhone 18. Среди ключевых особенностей – гибкий дисплей без видимой складки, Touch ID вместо Face ID и рекордный в истории смартфонов Apple аккумулятор 5000 мАч. Форм-фактор iPhone Ultra будет книжным, в духе Galaxy Z Fold, однако в более "квадратном" исполнении.
Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого до сих пор нет складного устройства. Аналитики считают, что выход компании на рынок раскладушек может стать поворотным моментом для всего сегмента. По прогнозу, в первый год после запуска Apple займет 22% рынка. Сейчас безоговорочным лидером остается Samsung с долей в 60%.
Ранее Apple пообещала "невиданные ранее инновации" в 2026 году. Помимо первого складного устройства, компания планирует выпустить "умные" очки и превратить Siri в полноценного ИИ-помощника.
Все слухи и утечки указывают, что Apple отложит выход базовой версии iPhone 18 до 2027 года, чтобы сосредоточить производственные ресурсы и внимание на выпуске первого складного iPhone, ожидаемого осенью 2026 года вместе с iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.