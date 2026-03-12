Не каждому по карману: утечка раскрыла цены и варианты памяти iPhone Ultra

Если информация подтвердится, то складной айфон окажется почти вдвое дороже iPhone 17 Pro Max.

Этой осенью ожидается выход первого складного устройства от Apple, которое, по слухам, будет называться iPhone Ultra. Несмотря на запоздалое появление на рынке складных гаджетов, в компании, похоже, не собираются бороться за массового потребителя.

Портал MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital утверждает, что стоимость самой дешевой версии на 256 ГБ составит около 2300 долларов (~100 тысяч грн). Модификации с 512 ГБ и 1 ТБ окажутся значительно дороже –2600 и 2900 долларов соответственно.

Если утечки подтвердятся, раскладной iPhone окажется почти вдвое дороже iPhone 17 Pro Max и сильно превзойдет по цене ключевых конкурентов в лице Samsung Z Fold 7 ($2000) и Google Pixel 10 Pro Fold ($1800). Ранее аналитики предполагали, что Apple установит цену в диапазоне 1800-2500 долларов, но свежая информация указывает на более высокую планку.

Видео дня

Как сообщалось ранее, складной iPhone станет частью линейки iPhone 18. Среди ключевых особенностей – гибкий дисплей без видимой складки, Touch ID вместо Face ID и рекордный в истории смартфонов Apple аккумулятор 5000 мАч. Форм-фактор iPhone Ultra будет книжным, в духе Galaxy Z Fold, однако в более "квадратном" исполнении.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого до сих пор нет складного устройства. Аналитики считают, что выход компании на рынок раскладушек может стать поворотным моментом для всего сегмента. По прогнозу, в первый год после запуска Apple займет 22% рынка. Сейчас безоговорочным лидером остается Samsung с долей в 60%.

Ранее Apple пообещала "невиданные ранее инновации" в 2026 году. Помимо первого складного устройства, компания планирует выпустить "умные" очки и превратить Siri в полноценного ИИ-помощника.

Все слухи и утечки указывают, что Apple отложит выход базовой версии iPhone 18 до 2027 года, чтобы сосредоточить производственные ресурсы и внимание на выпуске первого складного iPhone, ожидаемого осенью 2026 года вместе с iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

Вас также могут заинтересовать новости: