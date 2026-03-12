В Венгрии объяснили, в каком случае могут вернуть Украине деньги и золото 'Ощадбанка'

Ранее стало известно, что Венгрия согласилась отдать "Ощадбанку" два арестованных инкассаторских автомобиля.

Венгрия вернет Украине изъятые деньги и золото "Ощадбанка", если подозрения в отношении украинских инкассаторов окажутся необоснованными. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает Telex.

Чиновник сообщил, что пока по делу никаких обвинений не выдвигали. В то же время Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) продолжает расследование в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег.

По словам Гуйяша, в инкассаторских автомобилях находилась "беспрецедентная" сумма иностранной валюты и значительное количество золота.

"Если подозрения не подтвердятся, деньги должны быть возвращены", – добавил он.

Напомним, ранее Венгрия уже согласилась вернуть "Ощадбанку" два арестованных инкассаторских автомобиля.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии – главные новости

5 марта в Венгрии похитили сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Сотрудники банка управляли двумя банковскими машинами, которые осуществляли перевозку наличных между Австрией и Украиной в рамках регулярных государственных банковских операций.

6 марта задержанные инкассаторы "Ощадбанка" вернулись домой, тогда как ценности остаются под арестом. В банке заявили о намерении отстаивать свои права и добиваться возвращения конфискованных активов.

Лидер венгерской правящей партии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, предусматривающий арест средств и ценностей украинского банка до завершения уголовного расследования.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал этот законопроект попыткой "легализации" украденных денег и заявил, что Венгрия "погружается в спираль беззакония". Он подчеркнул, что Украина привлечет к ответственности всех причастных – не только за кражу средств, но и за жестокое обращение с семью гражданами Украины.

