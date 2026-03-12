Роскошные отели Дубая предлагают огромные скидки из-за конфликта на Ближнем Востоке

В ОАЭ пытаются компенсировать падение международного туризма, предлагая выгодные пакеты для резидентов.

Отели Дубая начали активно предлагать скидки и рекламировать отдых в формате staycation - коротких отпусков для местных жителей - из-за резкого сокращения потока туристов на фоне войны на Ближнем Востоке.

Как пишет Business Insider, по оценкам, цены на проживание в некоторых отелях снизились более чем на 50%. Хотя staycation давно является частью предложений отелей в ОАЭ, нынешнее падение цен привлекает значительно больше местных жителей.

Отмечается, что из-за ограничений авиаперелетов и рекомендаций правительств разных стран воздержаться от поездок в ОАЭ отели пытаются компенсировать падение международного туризма, предлагая выгодные пакеты для резидентов.

Сеть Jumeirah Hotels & Resorts, которая управляет пятизвездочными отелями Jumeirah Beach Hotel и культовым Burj Al Arab, на этой неделе активно продвигала staycation-предложения в своих Instagram-сториз.

Специально для резидентов ОАЭ предлагаются скидки до 30% на проживание, а также бонусы – например, акции "два по цене одного" на спа-процедуры. Без таких скидок самая низкая цена для двух взрослых в Burj Al Arab в этом месяце составляет около 905 долларов, а в апреле повышается до 1514 долларов.

Пятизвездочный отель Shangri-La Abu Dhabi также рекламировал собственное staycation-предложение, которое предусматривает 15% скидки на питание.

Курорт Address Beach Resort, расположенный в районе JBR, предлагает резидентам ОАЭ скидки до 30% на проживание в период с 5 марта по 30 апреля. Без специальных предложений самый дешевый номер для двух взрослых в этом месяце стоит около 320 долларов за ночь, а в середине апреля – уже 571 доллар.

Четырехзвездочный Roda Beach Resort в районе Джумейра сообщил, что получил многочисленные запросы на продление акций и просьбы о более дешевых staycation-пакетах уже в течение суток после публикации предложения. Курорт предлагает номера от 108 долларов за ночь в ближайшие три недели.

Война в Иране ударила по туристической отрасли

Конфликт в Иране нанес серьезный удар по гостиничному бизнесу Дубая. По оценкам World Travel & Tourism Council, война обходится странам Ближнего Востока как минимум в 600 миллионов долларов в день из-за потери расходов международных туристов.

Даже те путешественники, которых не пугает сам конфликт, сталкиваются с другими трудностями. Несколько авиакомпаний, среди которых British Airways, Cathay Pacific и Air Canada, отменили рейсы в ключевые авиационные хабы Ближнего Востока, включая Дубай.

Местные жители пользуются скидками

Хотя staycation давно является популярной опцией для жителей ОАЭ, значительное снижение цен в настоящее время стимулирует еще больший интерес.

Новый сайт Hotel Drops Dubai, запущенный в воскресенье, отслеживает цены на проживание в десятках четырех- и пятизвездочных отелей города. По его данным, некоторые отели предлагают скидки почти до 60%, среди них Al Khoory Atrium Hotel и JW Marriott Marquis Hotel Dubai.

Власти ОАЭ также недавно объявили о переносе весенних каникул в школах и университетах на неделю раньше, что делает короткие внутренние путешествия еще более привлекательными для местных семей.

Жительница ОАЭ Поппи Джонсон, креативный директор британского происхождения, рассказала, что забронировала две ночи в Grand Hyatt Dubai по специальному предложению для резидентов стран Персидского залива.

По ее словам, номер с кроватью king-size стоил 114 долларов за ночь. В пакет входили скидки до 20% на проживание, питание и спа-процедуры, а также бесплатный завтрак и доступ в аквапарк.

"Нам хотелось немного перезагрузиться и сменить обстановку после сложных десяти дней. Мы хотели почувствовать себя в отпуске, не садясь в самолет", – сказала она.

Хаос в авиаперевозках продлится еще долго

Напомним, по мнению экспертов, хаос в авиаперевозках продлится еще долго, даже если конфликт на Ближнем Востоке прекратится в ближайшее время и судоходство не будет заблокировано. Причина – заключенные топливные контракты, графики перевозок и ограниченные запасы, которые способны надолго закрепить повышенные цены в цепочках поставок.

Конфликт вокруг Ирана влияет на энергетические рынки и поставки авиационного топлива, что, в свою очередь, повышает расходы как для авиакомпаний, так и для пассажиров.

