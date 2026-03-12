В Харькове на балконе обычной квартиры обнаружили колонию из 900 летучих мышей (видео)

Владелица жилья слышала "постояльцев", но обратилась за помощью, когда обшивка балкона начала разрушаться.

В Харькове под обшивкой балкона в обычной квартире обнаружили 900 краснокнижных летучих мышей – рыжих вечерниц. Об этом сообщил в Фейсбук Украинский центр реабилитации летучих мышей.

"В течение нескольких лет подряд в обшивке балкона одной из квартир в Харькове зимовали летучие мыши. Они не мешали хозяйке, хотя она их слышала. Пока в феврале животные не начали вылезать внутрь балкона, а обшивка не начала разрушаться", – рассказали в центре.

Отмечается, что владелица квартиры обратилась в центр и договорилась о сотрудничестве его специалистов с ремонтниками. Очень важно, объясняют специалисты, чтобы во время ремонта можно было контролировать, как проходят работы, чтобы летучих мышей не травмировали и правильно транспортировали в центр.

"По мере работы стало понятно, что под обшивкой скрывается большая колония рыжих вечерниц, поэтому нам необходимо было как можно быстрее их спасти. А затем начались дни нон-стоп работы с рукокрылыми. В течение трех дней, работая в несколько смен, мы проверяли состояние животных, поили их водой и оказывали первую помощь истощенным и голодным. В целом нам удалось спасти более 900 рыжих вечерниц", - отмечают специалисты.

Добавляется, что состояние большинства летучих мышей было удовлетворительным, поэтому им создали условия для окончания зимовки в холодной комнате и откармливают тех, кто в этом нуждается.

"Мы были очень тронуты тем, что владелица балкона ответственно отнеслась к ремонту и благодаря нашему сотрудничеству удалось сохранить жизнь такому большому количеству краснокнижных животных", - говорится в сообщении.

Вечерница рыжая: что известно

Вечерница рыжая - один из трех видов летучих мышей в Украине. Мех густой, с короткими волосками, спина и брюшко рыже-коричневые, брюшко немного светлее. Мордочка, уши, а также летательная перепонка темные. Уши короткие, закругленные, с утолщенными краями. Козелок в форме грибка, крылья узкие и длинные. Длина тела: 60-85 мм, уши: 15-22,5 мм, предплечье: 49,5-59 мм, вес: от 17 до 42 г.

Весной появляется в апреле-мае. Селится в лесах, особенно лиственных, с высоким процентом старых деревьев, в больших парках и садах. Колонии, которые могут насчитывать до тысячи особей, располагаются в дуплах деревьев, за деревянным покрытием стен и на чердаках домов. В последние годы участились случаи зимовки на территории Украины. На охоту вылетает еще во время захода солнца. Летает высоко, очень быстро и маневренно, охотится над кронами деревьев, лугами или полянами. Добыча - двукрылые и комары, мухи и длинноножки, а также бабочки, волохокрыльцы и однодневки.

Природоохранный статус вида: уязвимый. Вид занесен в Красную книгу Украины, Красный список МСОП, EUROBATS и II приложение к Бернской конвенции.

