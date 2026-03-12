Украина первой в мире будет тренировать ИИ для дронов на данных с поля боя

Цель – повысить уровень автономности дронов для более быстрого обнаружения целей и принятия решений прямо на поле боя.

Украина первой в мире привлекла международных партнеров к тренировке моделей искусственного интеллекта (ИИ) при применении беспилотников на основе реальных данных с поля боя.

Как сообщил министр обороны Михаил Федоров в соцсети Facebook, правительство приняло постановление, которое запускает новый формат сотрудничества между государством, украинскими компаниями и международными партнерами.

"Украина открывает возможность тренировать модели искусственного интеллекта для беспилотных систем на основе реальных боевых данных", - подчеркнул Федоров.

Как отметил министр, будущее войны - за автономными системами.

"Наша задача - повышать уровень автономности дронов и других боевых систем, чтобы они быстрее обнаруживали цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения на поле боя", - подчеркнул Федоров.

Он убежден, что ключ к этому - качественные данные для обучения нейросетей. Поэтому, как сообщил министр, на базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны создана специальная AI-платформа, которая позволяет:

безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных;

работать с большими массивами помеченных фото- и видеоматериалов;

использовать данные, которые постоянно обновляются.

"Украина сегодня имеет уникальный массив данных с поля боя, которого нет больше нигде в мире. Речь идет о миллионах аннотированных кадров, собранных во время десятков тысяч боевых полетов. Эти данные уже используются для тренировки нейросетей, которые автоматически обнаруживают наземные и воздушные цели в системе DELTA", - добавил Федоров.

По его словам, международные партнеры и украинские компании имеют большой спрос именно на такие данные для развития и модернизации оборонных технологий.

"Для нас это следующий шаг развития win-win сотрудничества. Партнеры получают возможность тренировать свои AI-модели на реальных данных современной войны. А Украина – более быстрое развитие автономных систем и новые технологические решения для фронта", – отметил глава Минобороны.

Он пояснил, что в Украине готовы работать с партнерами над совместной аналитикой, тренировкой моделей и созданием новых технологических решений.

Война в Украине и развитие технологий

Как сообщал УНИАН, российско-украинская война ускоряет развитие новейших технологий.

По словам заместителя командующего беспилотными системами ПВО полковника Юрия Черевашенко, россияне пытаются улучшать средства для нанесения ударов по украинским военным. Значительное внимание уделяется развитию все более высокотехнологичных ударных дронов с искусственным интеллектом.

Между тем, в Германии создали роботизированную систему с искусственным интеллектом, предназначенную для приготовления и раздачи еды на военных базах. Компания-разработчик Circus Defence уже заключила контракты на поставку таких систем не только Бундесверу, но и ВСУ.

