Дороги в Украине хуже европейских: в Госагентстве восстановления объяснили причины

В Европе, в отличие от Украины, верхний слой асфальта снимают каждые 5 лет независимо от его состояния, поэтому дороги там намного лучше отечественных. Об этом во время брифинга заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин, передает корреспондент УНИАН.

"Дорога имеет срок эксплуатации. В Швеции, в Германии строят автобан. У него срок эксплуатации 20 лет. Мы едем по этой дороге и видим, что она в абсолютно нормальном состоянии. Например, Швеция. 5 лет эксплуатации верхнего слоя асфальта. Через 5 лет, в каком бы состоянии он ни был, техника снимает верхний слой. Потому что там со временем образуются микротрещины, попадает вода и разрывает основу дороги", – объясняет Сухомлин.

Для сравнения глава Госагентства приводит пример украинской дороги М-06 Киев-Чоп, которую построили в 2012 году к футбольному чемпионату.

"После этого ни разу не трогали слой асфальта. Это почти 14 лет. Хотя через 5-6 лет нужно менять верхний слой. Эти работы не проводятся. Поэтому мы имеем замерзание-оттаивание дороги и порчу ее состояния", – говорит Сухомлин.

Чиновник также отметил, что одним из источников финансирования строительства качественных дорог могут стать иностранные инвестиции, но для их поступления сначала нужно вернуть Дорожный фонд.

"Уже сегодня у нас есть предложения от польских правительственных организаций, от турецких по поводу строительства концессионных дорог. Концессионные дороги (автодорога, построенная частным инвестором, который получает право на ее платную эксплуатацию, – УНИАН) – это в принципе абсолютно нормальная практика. Им нужен дополнительный источник возврата средств, и вот именно таким источником может быть Дорожный фонд. Без него у нас нет шансов найти финансирование на 20 лет и более строительства дорог", – уверен Сухомлин.

Украина в этом году пережила зиму с рекордными морозами, которые сильно повлияли на состояние дорожного покрытия. Эксперт Дмитрий Леушкин отметил, что ремонт дорог может затянуться на ближайший месяц.

Что касается столицы, то киевские власти отдают предпочтение самому дорогому типу дорожных работ – капитальным ремонтам, говорит транспортный аналитик Александр Гречко. Столичные улицы и дорожное покрытие были бы в лучшем состоянии, если бы Киев правильно распределял приоритеты, уверен он.

