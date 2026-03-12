Цымбалару ответила на прямой вопрос о романе с Цымбалюком: неожиданное признание

Актеры не раз подогревали разные слухи.

Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару ответила на прямой вопрос, были ли у нее романтические отношения с коллегой Тарасом Цымбалюком.

"Нет, ничего не было. Мне нравится совершенно другой типаж мужчин", - призналась артистка в программе "Тур зірками".

Также Цымбалару прокомментировала съемки откровенной сцены с Цымбалюком в новом украинском фильме "Коли ти розлучишся?".

"Ничего не ощущалось, кроме холода, потому что мы снимали в ноябре в Одессе. Уже было достаточно прохладно. Мы пытались снять очень оперативно… и снимали в 7 или 8 утра. То есть, никакой страстью еще и не пахло. Сняли достаточно весело и динамично. Я лежала достаточно долго на полу… заболела. И, собственно, это был мой крайний съемочный день, и в таком вот настроении больной женщины, которая только что провела "страстную ночь" с Тарасом Цымбалюком, я и поехала домой", - рассказала актриса.

А вот о съемках романтической истории в новом клипе Виталия Козловского Цымбалару высказалась совершенно иначе, назвав певца "теплым и искренним человеком, который окутывал ее заботой, нежностью, комплиментами":

"Это было максимальное удовольствие. И Виталий был моим крашем детства, был моим кумиром... Прошло определенное количество лет, и Виталий лично написал мне в Instagram и предложил сыграть".

Напомним, не так давно Анастасия Цымбалару призналась, что их связывает с Тарасом Цымбалюком.

