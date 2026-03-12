Украина и Румыния договорились о совместном выпуске беспилотников

Две страны подписали документ о сотрудничестве в этой сфере.

Украина и Румыния достигли договоренности о совместном производстве беспилотников. Об этом сказал президент Румынии Никушор Дан во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Бухаресте.

"Говорили о нашем сотрудничестве в военной сфере, и один из подписанных документов касается именно совместного производства дронов в Румынии", - подчеркнул Дан.

Развитие украинских беспилотников

Сегодня министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина первой в мире привлекла международных партнеров к тренировке моделей искусственного интеллекта при применении беспилотников на основе реальных данных с поля боя.

По его словам, правительство приняло постановление, которое запускает новый формат сотрудничества между государством, украинскими компаниями и международными партнерами.

Сотрудничество Украины и Румынии

В январе сообщалось, что Украина и Румыния согласовали общий инфраструктурный проект по развитию пограничного сообщения на направлении "Порубное - Сирет". Проект предусматривает строительство скоростной дороги на территории Румынии до украинской границы, а также модернизацию украинского участка дороги.

