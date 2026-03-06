Жительница Харькова купила несколько видов сгущенного молока и провела тест.

Сгущенное молоко, в идеальном варианте, должно состоять только из коровьего молока и сахара, однако сейчас встретить такой товар практически невозможно. Производители добавляют разные ингредиенты, в том числе, пальмовое масло, крахмал, стабилизаторы и ароматизаторы. Узнайте, как проверить сгущенку на натуральность самостоятельно.

Как проверить сгущенку дома - украинка показала лайфхак

Пользовательница социальной сети TikTok под ником nutriellaa из Харькова показала, как проверить сгущенку на пальмовое масло и другие добавки с помощью двух простых приспособлений - стакана, воды и уксуса. В своем видео она говорит, что сейчас на рынке очень много фальсификата, поэтому важно знать, как отличить натуральный продукт от подделки.

Для теста она приобрела пять видов сгущенного молока разных производителей:

ТМ Премія, ООО "Техмолпром", Полтавская область.

Первомайский молочный комбинат, Николаевская область.

"Ічня" - ПАО "Ичнянский молочно-консервный комбинат", Черниговская область.

"Полтавочка" - ТОВ "Гранд-Молпродукт", Полтавская область.

"Пані Хуторянка" - ТОВ "С-Транс", г.Змиев, Харьковская область.

Далее автор видео показала, как проверить качество сгущенного молока - она сказала, что нужно взять стакан с горячей водой (в ее случае - пять стаканов), и налить туда немного сгущенки. nutriellaa так и поступила - в каждую из емкостей, заполненную жидкостью на 1\3, она добавила немного продукта, который тестировала, прямо из пакета, затем размешала ложкой.

По словам девушки, если сгущенка хорошая, натуральная, она начнет быстро растворяться в воде, а если нет, то в стакане появятся крупицы и "хлопья" белого цвета.

Уже на этом этапе тест "провалила" сгущенка бренда "Пані Хуторянка" - продукт "взялся" комками, которые осели на дне стакана - nutriellaa достала несколько штук ложкой и показала на видео.

Затем она посоветовала налить в каждый стакан по 1 ч.л уксуса - это нужно для того, чтобы посмотреть, есть ли вообще в составе сгущенки молоко. Автор видео говорит, что если такой ингредиент там присутствует, и он настоящий, натуральный, то он свернется.

На видео видно, что именно такой результат получился после добавления уксуса в сгущенку торговой марки "Премія" и Первомайского молочного комбината. Из мутной воды моментально выделились молочные хлопья, что говорит о натуральности продукта.

Несколько иная ситуация со сгущенкой брендов "Ічня" и "Полтавочка" - по словам nutriellaa, молоко в составе продукта свернулось, но не очень хорошо, и разницу между продуктами этих двух брендов и тех, о которых мы говорили выше, видно невооруженным глазом.

Наихудший результат снова оказался у ТМ "Пані Хуторянка" - сгущенное молоко превратилось в клейкую массу, похожую, по словам автора видео, на сопли или клей ПВА. Для наглядности nutriellaa взяла руками один из таких кусочков продукта и показала на видео его консистенцию - она оказалась вязкой, липкой и тягучей, как пластилин или клей. Девушка высказала свои предположения относительно качества такой сгущенки:

"Цвет такой выбеленный… у меня такое подозрение - как бы они не добавляли диоксид титана. Это такая пищевая добавка, которая делает продукт более белым, как белила. Что-то подозрительное".

В конце она сказала, что таким образом не должно себя вести сгущенное молоко, и эта продукция производителя из города Змиева ее не впечатлила. По мнению nutriellaa, в "сгущенку" могут добавлять растительные жиры и какие-то добавки, которые дают такой эффект.

