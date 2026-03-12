Иностранным волонтерам значительно упростили правила пребывания в Украине: подробности

Соответствующий закон отменяет для них требование получения долгосрочной визы для оформления вида на жительство в Украине.

Верховная Рада упростила легализацию пребывания в Украине для иностранных волонтеров и гуманитарных работников.

За принятие соответствующего закона проголосовали 254 народных депутата. Речь идет о внесении изменений в Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" относительно отмены визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются гуманитарными работниками и волонтерами, на период действия военного положения.

Законом предусмотрено, что на период действия военного положения и в течение года после его прекращения или отмены требование о получении долгосрочной визы с целью получения вида на временное проживание в Украине не будет распространяться на отдельные категории иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, это касается иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Украину для работы в филиалах и представительствах юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, которые являются получателями гуманитарной помощи в соответствии с Законом Украины "О гуманитарной помощи".

Кроме того, упрощение будет применяться к иностранцам и лицам без гражданства, которые приезжают для участия в международных и региональных волонтерских программах или для деятельности в организациях, привлекающих волонтеров.

Действие Закона не будет распространяться на граждан России. Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Другие законы, связанные с войной

Как сообщал УНИАН, в феврале ВР поддержала закон о предоставлении 12-месячной отсрочки от мобилизации для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, которая отслужила по контракту во время военного положения.

Речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.

