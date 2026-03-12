Ким Чен Ын вместе с дочерью-подростком испытал новые пистолеты на стрельбище

Впервые на публике девочка появилась во время испытания межконтинентальной ракеты.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе со своей дочерью испытал новые пистолеты во время инспекции завода по производству легкого оружия. Об этом в четверг сообщили государственные СМИ КНДР, пишет The Washington Times.

В частности, по данным агентства Korean Central News Agency, накануне Ким посетил предприятие, где производят пистолеты и другое стрелковое оружие, и осмотрел новую модель пистолета, которая недавно поступила в производство. После испытания оружия на стрельбище северокорейский лидер оценил его как "отличное", отмечает агентство.

Ким Чен Ын подчеркнул, что этот завод имеет ключевое значение для обеспечения пистолетами и другим стрелковым оружием армии и сил безопасности. Он также призвал расширить производственные мощности и модернизировать производственные линии.

"Хотя в тексте официального сообщения не упоминалось присутствие дочери лидера, на обнародованных фотографиях видно, что она стреляла из пистолета вместе с высокопоставленными военными", - пишет издание.

Говорится, что визит на завод по производству пистолетов состоялся после инспекции, проведенной во вторник, когда Ким вместе с дочерью наблюдал за запуском крылатых ракет, способных нести ядерную боеголовку, с военного эсминца. Во время этого он призвал ускорить ядерное вооружение военно-морских сил страны.

Дочери лидера КНДР, которую, по данным аналитиков, зовут Ким Чжу Э, около 13 лет. Впервые на публике ее видели во время испытания межконтинентальной ракеты.

С тех пор она все чаще сопровождает отца на различных мероприятиях - от военных демонстраций и открытия заводов до поездки в Пекин в сентябре, где Ким Чен Ын провел первый за шесть лет саммит с лидером Китая Си Цзиньпином.

Растущая публичная роль девушки заставила южнокорейских разведчиков и экспертов предположить, что Ким может готовить ее как будущую преемницу, чтобы сохранить власть династии уже в четвертом поколении.

В прошлом месяце государственные СМИ КНДР также показали, как девушка испытывает снайперскую винтовку, когда ее отец представил оружие высокопоставленным чиновникам после съезда правящей партии. Тогда он также обозначил основные политические и военные цели страны на следующие пять лет.

Публичные выходы дочери главы КНДР

Как сообщалось, несовершеннолетнюю дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Чжу Ы, считают потенциальной преемницей главы государства. Недавно она впервые появилась на публике во время посещения Кимсусанского мавзолея. Вместе с родителями она почтила память бывших руководителей страны. Речь шла о том, что в течение последних трех лет Ким Чжу Э все чаще появляется в официальных сообщениях, что может свидетельствовать о подготовке ее к должности лидера страны в четвертом поколении династии.

