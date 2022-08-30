Россия намерена импортировать сотни иранских аппаратов для осуществления атак с воздуха, радиоэлектронного противодействия и поражения объектов в Украине.

В Соединенных Штатах Америки считают, что закупленные Россией иранские беспилотники Shahed-129 и Shahed-191 будут использованы в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников из администрации президента США Джо Байдена.

В частности, в Соединенных Штатах оценивают, что Россия теперь имеет в своем распоряжении иранские боеспособные беспилотники, которые предположительно будут задействованы на поле боя в войне против Украины. Россияне забрали с иранского аэродрома беспилотники и переправили их в Россию грузовыми самолетами в середине августа.

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Россияне начали проходить учения в Иране по применению беспилотников в конце прошлого месяца. В США считают, что россияне официально закупили и перевезли беспилотники типа Mohajer-6 и Shahed - Shahed-129 и Shahed-191. Эти два типа беспилотных летательных аппаратов способны транспортировать высокоточные управляемые боеприпасы и могут применяться для наблюдения. Российские операторы до сих пор тренируются в Иране.

В США считают, что Россия намерена импортировать сотни таких аппаратов для осуществления атак с воздуха, радиоэлектронного противодействия и впечатления объектов в Украине.

В американской разведке отмечают, что при тестировании многие эти беспилотники терпели неудачи, поэтому неясно, насколько эти аппараты изменят ситуацию для россиян, когда их начнут применять.

Напомним, США увеличат производство HIMARS, чтобы помочь Украине.

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