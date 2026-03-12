Электросамокаты снова появятся на улицах городов Украины

В людных зонах на электросамокатах действуют геолокационные ограничения скорости.

Сервис аренды электросамокатов Bolt возобновляет работу после зимнего перерыва и объявляет старт нового сезона в 2026 году.

Как сообщили в пресс-службе компании, электросамокаты снова доступны в Киеве, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком, Виннице, Одессе, Житомире, Запорожье, Черкассах, Ужгороде и Белой Церкви. Впоследствии сервис также запустится в Ривне.

Отмечается, что в людных зонах действуют геолокационные ограничения скорости, которые помогают минимизировать риски для пешеходов. Также внутренние системы анализируют стиль вождения и фиксируют опасное поведение.

В то же время Bolt призывает пользователей ответственно относиться к собственной безопасности:

перед началом поездки проверять техническое состояние самоката;

пользоваться велодорожками;

выбирать предсказуемую манеру вождения.

Для дополнительной защиты рекомендуется использовать шлем и избегать поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Электросамокаты на улицах – последние новости

В октябре 2025 года сообщалось, что народные депутаты подготовили законопроект, который урегулирует использование персонального электротранспорта в Украине. Документ признает электросамокаты, моноколеса и сигвеи полноценными участниками дорожного движения, запрещает им движение по тротуарам и вводит отдельный дорожный знак.

А в чешской столице Праге с 1 января 2026 года планируют запретить прокат электросамокатов. Это решение было инициировано на фоне критики со стороны заместителя мэра города Зденека Гржиба, который назвал этот популярный туристический транспорт "хаосом на тротуарах".

