В Boeing загрузили 9 тонн картофеля вместо пассажиров: для чего этот причудливый эксперимент

Удивительный эксперимент SPUDS был связан с необходимостью проверки работы Wi-Fi в самолете.

Компания Boeing заполнила салон самолета 20 000 фунтами картофеля (9 тонн веса, - ред.) вместо реальных пассажиров. Этот необычный груз помог решить критическую проблему стабильности беспроводного интернета на большой высоте, сообщает детали неординарного эксперимента портал Supercarblondie.

Инженеры корпорации объяснили, почему именно овощи стали идеальными дублерами людей во время испытаний. Дело в том, что сигнал Wi-Fi внутри металлического корпуса ведет себя капризно. Человеческое тело поглощает и отражает радиоволны, создавая помехи для роутеров, и даже легкое движение ноутбука на столике существенно меняет качество соединения. Инженерам Boeing нужен был полностью заполненный салон, чтобы найти слабые места в сети.

"Вы хотите, чтобы ваш ноутбук работал в любом месте на вашем сиденье, но из-за расположения ноутбука могут возникать значительные изменения сигнала", - пояснил инженер Boeing Деннис Льюис.

Просить сотни волонтеров сидеть неподвижно несколько суток подряд невозможно, ведь это слишком дорого и сложно. Выход нашли на овощебазе: оказалось, что обычный картофель взаимодействует с радиосигналами почти идентично человеческому организму.

Проект SPUDS: как овощи стали "синтетическим персоналом"

Эксперимент получил официальное название SPUDS от аббревиатуры Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution - синтетический персонал с использованием диэлектрического замещения. Для тестов использовали списанный самолет и каждое кресло заполнили мешками с корнеплодами.

Овощи молча "сидели" на местах днями, что позволило инженерам собрать массив точных данных без каких-либо погрешностей. Команда смогла детально картографировать распространение волн по всему салону и найти оптимальные точки для установки антенн.

Результат: стабильный интернет в Boeing 747-8, 777 и 787

Испытания прошли успешно и благодаря картофельному "десанту" специалисты изменили расположение бортового оборудования. Результаты проекта SPUDS непосредственно повлияли на производительность интернета в самых популярных самолетах мира. Речь идет о моделях Boeing 777, 747-8 и современном 787 Dreamliner.

Корнеплоды оказались значительно выносливее людей – им никогда не было скучно во время длительных измерений. Теперь, когда ваш смартфон быстро подключается к сети во время трансатлантического перелета, вы знаете, кому за это благодарить: это победа инженерной мысли и обычного картофеля.

