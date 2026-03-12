Президент Румынии гарантировал поддержку вступления Украины в Евросоюз

Также Румыния поддержит всестороннюю помощь Украине в рамках ЕС и НАТО.

Румыния поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Об этом сказал румынский президент Никушор Дан во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Бухаресте.

"Мы говорили также об интеграции Украины в Евросоюз. Я подтвердил поддержку Румынии в этом процессе", - подчеркнул он.

Дан также подтвердил дипломатическую поддержку во всех форматах в рамках Евросоюза и НАТО для оказания помощи Украине в войне, которую она ведет с россиянами.

Также президенты обсудили совместные проекты в экономической сфере, которые будут на пользу двум странам, в частности, в сфере энергетики.

Кроме того, Дан рассказал, что получил заверения от Зеленского о продолжении работы школ на румынском языке в Украине и защите прав румынского меньшинства.

В связи с этим Дан добавил, что подписанный сегодня документ о сотрудничестве в гуманитарной сфере "повышает уровень защиты прав нацменьшинств до более высокого уровня, в соответствии с требованиями Совета Европы".

Он отметил, что в сфере образования Украина делает исключение для нацменьшинств - они будут иметь возможность учиться на родном языке в соответствующем населенном пункте:

"Это пример того, как предоставляемые меньшинствам гарантии действуют".

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что Румыния вместе с другими странами помогает Украине в войне с Россией.

Украинский президент отметил, что в настоящее время две страны имеют большой экономический потенциал, в частности, идет строительство двух новых энергетических линий.

Кроме того, Зеленский сообщил о подписании указа об установлении в Украине Дня румынского языка - ежегодно 31 августа. По его словам, это будет способствовать развитию гуманитарного и культурного сотрудничества с Румынией.

Зеленский также напомнил, что в Румынии уже есть День украинского языка - его отмечают 9 ноября.

Сотрудничество Украины и Румынии

Как сообщал УНИАН, на этой же пресс-конференции Дан сообщил, что Украина и Румыния достигли договоренности о совместном выпуске беспилотников на румынской территории.

В конце прошлого года министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что ее страна присоединится к механизму поддержки обороны Украины PURL. Отмечалось, что правительство Румынии приняло решение присоединиться к программе и выделило взнос в размере 50 млн евро.

В сентябре 2017 года в Украине вступил в силу закон "Об образовании". В нем предусмотрено право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке наряду с государственным.

Языковые положения этого закона вызвали беспокойство в ряде стран, в том числе Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

