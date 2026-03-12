Как не ссориться и сохранить отношения во время войны: совет №1

Психолог рассказал, что поможет снять напряжение.

Американский психолог Марк Треверс рассказал, почему пары чаще ссорятся во время войны, и объяснил, как сохранить отношения.

"Пары могут заметить, что чувствуют себя более раздражительными, чем обычно. Мелкие недоразумения начинают обостряться быстрее, чем обычно, или мимолетные замечания внезапно становятся более резкими, чем обычно… На самом деле многие пары ссорятся вовсе не из-за войны", - отметил он в своей статье для Forbes.

По его словам, коллективный стресс и неопределенность могут проникать в повседневное взаимодействие, даже если ни один из партнеров этого не осознает.

При этом Треверс назвал три причины, по которым пары часто ссорятся во время войны, согласно психологическим исследованиям:

Перенос стресса. Согласно основополагающему исследованию по этой теме, опубликованному в "Журнале семейной психологии", перенос стресса происходит, когда один из партнеров испытывает внешний стресс, и связанные с этим стрессом эмоции переносятся в отношения. В свою очередь, этот избыток стресса препятствует способности партнера общаться и наслаждаться позитивным взаимодействием.

Партнеры начинают воспринимать друг друга иначе. Стресс влияет на ваши отношения гораздо сильнее, чем просто делает вас раздражительным. Он может заметно ухудшить ваши отношения, даже если вы обычно очень хороший любящий и преданный партнер. Это происходит потому, что стресс коренным образом меняет то, что люди замечают в своих партнерах.

Стресс в отношениях не ограничивается только тем, кто его испытывает. Это то, что исследователи называют эффектом перекрестного влияния, и это одна из главных движущих сил конфликтов в периоды коллективной тревоги. Как объясняется в исследовании New Media & Society 2021 года, перекрестное влияние происходит, когда стресс переносится от одного партнера к другому, что также повышает уровень стресса у обоих. В особенно стрессовые дни люди, естественно, отвлекаются и отстраняются от своего партнера. В результате, когда они все же взаимодействуют со своими партнерами, эти взаимодействия могут характеризоваться более высоким уровнем конфликта и негатива.

"В такие моменты самое полезное, что могут сделать пары, часто самое простое: признать происходящее как в мире, так и в себе. Называние стресса, беспокойства или печали иногда может снять напряжение, которое накапливается, когда эти чувства остаются невысказанными", - посоветовал психолог.

Также, по его словам, именно такие моменты также могут напомнить, что никто из нас не справляется с этой неопределенностью в одиночку:

"По всему миру миллионы людей переживают одни и те же заголовки, одни и те же страхи и одни и те же вопросы о том, что будет дальше. А в отношениях осознание того, что вы вместе переживаете один и тот же непростой момент в истории, может немного облегчить эти трудные дни".

