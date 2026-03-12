В ЕС появилась альтернатива 'Железному куполу': французы показали систему SkyDefender

Новая система ПВО от производителя Thales обнаруживает ракеты за 5000 км и имеет многослойную структуру.

Французский оборонный гигант Thales представил SkyDefender - инновационную систему противовоздушной обороны, способную обнаруживать баллистические ракеты на рекордном расстоянии. Комплекс реагирует на опасность за считанные секунды и обеспечивает полную защиту во всех сферах: от суши до космоса. О запуске новинки компания Thales официально объявила на своем сайте и во время специальной пресс-конференции.

Французы создали многоуровневую систему ПВО, которая объединяет датчики, радары и средства поражения в единую сеть под управлением искусственного интеллекта cortAIx. Система работает по принципу открытой архитектуры, а это означает полную совместимость с комплексами, которые уже стоят на вооружении разных стран. Разработчики уверяют: защита стала проактивной.

"SkyDefender - это интегрированная, многоуровневая, многодоменная система противовоздушной и противоракетной обороны, которая обеспечивает комплексную защиту от всех видов воздушных угроз, на суше, на море и в космосе. SkyDefender интегрирует сеть передовых датчиков и исполнительных устройств с универсальной системой командования и управления (C2). Благодаря своей открытой и модульной архитектуре она полностью совместима с существующими системами противовоздушной обороны", - объясняют в компании.

Защита разделена на своеобразные ярусы. Для "ближнего боя" против беспилотников используют ракеты LMM и зенитные пушки. Кстати, эти ракеты уже успешно работают на фронте в Украине. Среднюю дистанцию прикрывает система SAMP-T NG - она видит цели на расстоянии до 150 километров.

Но настоящая мощь комплекса в дальнобойном сегменте. Геостационарные спутники с инфракрасными датчиками замечают пуск баллистической ракеты за 5000 километров. Данные мгновенно поступают на наземные радары UHF и Smart-L MM. Скорость поражает.

Эрве Дамманн, заместитель генерального менеджера Thales, подчеркнул "агностический" подход к управлению. Это позволяет внедрять SkyDefender в уже существующую оборонную инфраструктуру без конфликтов оборудования.

По его данным, искусственный интеллект анализирует угрозу мгновенно, а решения принимаются за секунды. Командный центр сам выбирает оптимальное средство для перехвата цели:

"Благодаря SkyDefender, Thales предлагает проверенную в боевых условиях систему, которую легко интегрировать и которая доступна уже сегодня, подтверждая нашу позицию как надежного долгосрочного партнера для вооруженных сил. В течение нескольких секунд командно-контрольный центр определит "лучший способ" нейтрализации угрозы".

Пока система не использует дроны-перехватчики. Однако конструкторы оставили возможность для будущего апгрейда, ведь SkyDefender готов к модернизации по мере появления новых вызовов на поле боя.

Какова ситуация с ПВО в Украине

Издание Politico сообщает о потенциальном осложнении поставок ракетных систем Patriot Украине из-за текущего военного конфликта в Иране. Активное использование ракет Patriot союзниками США в Персидском заливе для перехвата иранских баллистических ракет и беспилотников может привести к сокращению их экспорта в Украину, ослабляя украинскую противовоздушную оборону.

Между тем на последнем заседании в формате "Рамштайн" Украина договорилась с партнерами о передаче 35 ракет Patriot, подтвердил президент Владимир Зеленский. Эти боеприпасы относятся к типу PAC-3.

Кроме того, президент сообщил о готовности Украины к производству собственных ракет для уничтожения баллистических ракет. Для этого Украине нужны лицензии от США, которые пока не получены. По словам Владимира Зеленского, в Украине уже существуют необходимая инфраструктура, технологии и опытные инженеры, что позволит быстро начать массовое производство ракет.

