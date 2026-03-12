Россия хочет увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи, - Сырский

Россияне ускоряют создание подразделений БПЛА.

Россия к 1 апреля планирует увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.

По его словам, война вступила в новую стадию, и увеличение протяженности "килл-зон" становится следствием роста возможностей ударных БПЛА.

Чтобы победить в этой войне технологий, как подчеркнул главнокомандующий, Украине нужно наращивать темп разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для войска и использования на поле боя.

"На совещании по вопросам развития беспилотных систем разведка доложила, что в этом году россияне ускоряют создание подразделений БПЛА, пытаясь повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где наш враг теряет инициативу и территории. До 1 апреля в РФ запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих", - заявил Сырский.

Он также рассказал, что в целом в феврале нашими беспилотниками было поражено более 105,2 тыс. целей противника. Из них четверть – на счету группировки Сил беспилотных систем ВС Украины.

Главное управление подчеркнуло, что Силы обороны Украины и в дальнейшем сохраняют преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тыс. FPV-дронов в сутки.

"Развиваем собственное направление FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Нашими беспилотниками за месяц поражено около 4,2 тыс. позиций пилотов противника. Также для противодействия вражеским ударным дронам в подразделениях Вооруженных Сил Украины создаются взвод перехватчиков БПЛА. Их задача – уничтожение FPV-дронов, квадрокоптеров, ударных беспилотников противника, улучшение логистики для наших войск. Применяются антидроновые ружья, средства РЭБ, сеткометы и т.д.", – отметил Сырский.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Михаил Федоров анонсировал изменение подхода к закупкам дронов. По его словам, отныне потребность в дронах будет формироваться на основе качественных данных с поля боя – без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков.

Министр подчеркнул, что переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели позволит убрать "зоопарк" неэффективных решений, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах. Государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте.

