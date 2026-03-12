На этом острове змеи свисают с потолков пещер: кого они ждут

Пуэрториканские удавы поджидают летучих мышей в темноте карстовых пещер.

На северо-западе Пуэрто-Рико в сети карстовых пещер обитает большое количество животных – от насекомых до тысяч летучих мышей. Однако в темноте этих подземных туннелей их поджидает необычный хищник – пуэрториканский удав, пишет BBC Wildlife Magazine.

Эти не ядовитые змеи длиной до двух метров используют необычную тактику охоты. Они цепляются хвостом за трещины в потолке пещеры и опускают тело вниз, зависая в воздухе и ожидая добычу.

Ловушка для летучих мышей

Карстовые пещеры на острове являются домом для тысяч летучих мышей, в частности таких видов, как антильская летучая мышь-призрак и сажистомордый усатый летучая мышь. Они используют эти пещеры как места отдыха и выращивания потомства.

Именно на них и охотятся пуэрториканские удавы. Когда летучая мышь пролетает мимо, змея молниеносно хватает ее прямо в воздухе.

Как удав убивает добычу

После захвата жертвы удав обвивает ее телом и сжимает, пока она не задохнется. Такой способ охоты делает змею одним из главных ночных хищников в пещерных экосистемах острова.

Рацион пуэрториканского удава также включает ящериц, птиц и грызунов, однако летучие мыши стали для него важной частью питания в пещерных районах.

