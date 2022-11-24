Алексей Данилов дал понять, что любое дальнейшее иранское военное присутствие будет мишенью.

В СНБО подтвердили ликвидацию иранских инструкторов, которые обучали российских оккупантов пилотированию дронами-камикадзе "Шахед-136".

Как сообщает The Guardian, секретарь СНБО Данилов направил союзникам российских оккупантов четкий месседж, сказав, что ВСУ уничтожили в Крыму иранцев, которые помогали россиянам управлять беспилотниками "Shahed-136".

Ранее израильская пресса сообщала о 10 убитых иранцах в Крыму. Алексей Данилов дал понять, что любое дальнейшее иранское военное присутствие будет мишенью.

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"Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить", - заявил секретарь СНБО.

Иранские инструкторы дронов-камикадзе в РФ

20 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на территорию Российской Федерации прибыли иранские советники и инструкторы с использования беспилотных летательных аппаратов. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БпЛА "Shahed-136" и перспективных БпЛА "Arash-2".

В отчете Института изучения войны сообщили, что украинские силы могли уничтожить российский центр управления и обучения иранскими дронами, которые оккупанты широко применяют для ударов по южным городам.

Позже сообщалось, что иранских инструкторов по дронам-камикадзе перевезли в Беларусь.