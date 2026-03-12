РФ может готовить провокацию против НАТО: польский генерал заявил, каким странам это грозит

Руководитель частной компании в сфере ОПК Ярослав Крашевский не исключает, что могут быть человеческие жертвы.

Россия в ближайшие месяцы может осуществить провокацию против одной из стран НАТО, чтобы отвлечь внимание от нового наступления в Украине, высказал мнение в интервью Укринформу польский генерал в отставке, руководитель частной компании в сфере ОПК (RBL Defence Polska) Ярослав Крашевский.

Крашевский предполагает, что такая перспектива может угрожать какой-то из стран НАТО на востоке Европы.

"Я оцениваю такую вероятность примерно в 75-80 процентов уже в ближайшее время. Это может быть на стыке Польша - Литва - Беларусь, или же в акватории Балтийского моря. Эта провокация будет направлена на то, чтобы отвлечь внимание Запада от нового крупного наступления россиян в Украине", - добавил он.

По его прогнозу, ожидать этого со стороны России нужно в апреле или мае.

"То есть речь идет о провокации, которая сковывает европейские силы и средства и отвлечет внимание от Украины. Россияне могут совершить провокацию против какой-то из стран НАТО перед самым началом наступления в Украине, возможно в апреле-мае", - рассказал Крашевский.

Польский генерал в отставке не исключает, что это может быть диверсия против энергетической инфраструктуры, которая соединяет Калининградскую область с Беларусью.

"ФСБ безразлична к собственным гражданам, поэтому они могут пожертвовать ими, чтобы показать, что это, например, поляки что-то совместно с украинцами взорвали или перерезали какие-то кабели. И тогда они скажут, что тоже сделают что-то в ответ, например в Сувалках (северо-восток Польши – прим. ред.). Это может быть что угодно, например, экологическая катастрофа – повреждение резервуара с химическими веществами или удар по энергетике. Они будут хотеть, чтобы были человеческие жертвы", – не исключает он.

Ранее УНИАН сообщал, что главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг заявил, что военные инструкторы из Украины помогут Вооруженным силам Германии подготовиться к защите от возможного нападения РФ на НАТО в 2029 году. Отмечается, что украинские военные будут делиться опытом, приобретенным во время отражения российского вторжения. Фройдинг отметил, что украинские военные пока являются единственными в мире, кто имеет опыт боевых действий против РФ. Германия стала первой страной, которая договорилась с Украиной о предоставлении военных инструкторов. Не исключено, что другие страны последуют этому примеру.

Также мы писали, что член редакционного совета The Wall Street Journal Джиллиан Кей Мелхиор рассказала, что масштабные учения в Эстонии в 2025 году с участием украинских военных выявили серьезные слабые места НАТО. Объясняется, что симуляция боя с массированным применением беспилотников указала на то, что опыт Украины пока в полной мере не интегрирован в подготовку западных армий. В статье говорится, что одна украинская команда, состоящая примерно из 10 человек, действовавшая как условный противник, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и нанесла еще 30 ударов по другим целям. По оценкам участников, "враг" смог условно уничтожить два батальона за день.

