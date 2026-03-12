'Шахеды' над Украиной будет обезвреживать собственный 'купол': детали от Воздушных сил

Невозможно расставить экипажи для сбивания дронов на такой большой территории, как Украина, говорит Елизаров.

В приграничных областях Украины и вблизи линии фронта стоят наиболее подготовленные бригады, которые уничтожают до 50% вражеских беспилотников. Но из-за того, что враг запускает их очень много, значительная часть ударных дронов все же прорывается вглубь территории страны. Об этом рассказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью журналистке Янине Соколовой.

Он пояснил, что внутри страны "Шахеды" летают своего рода стаями, а не небольшими группами - "как будто кабаны по лесу бегут и все сносят на своем пути".

"Невозможно расставить большое количество дронщиков равномерно по всей стране - у нас очень большая территория. Если экипажи расположены в три ряда, а летит 15 "Шахедов", однозначно они все равно не справятся с этой задачей, все равно половина пролетит", - говорит Елизаров.

Поэтому, по его словам, тактика борьбы должна быть другой, и она уже разработана: Украина работает над созданием своего "купопа", который будет обезвреживать воздушные цели врага

"Он будет отличаться от израильского, потому что наш купол значительно больше. Израильский купол на нашем - это маленькое пятнышко. Насытить пятнышко дорогими ракетами возможно, а насытить наш купол такими ракетами, как к Patriot, невозможно. Поэтому у нас будет свое решение, оно утверждено, и мы по нему движемся", - сказал заместитель командующего Воздушными силами.

Проблемы с ПВО в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, война в Иране разрушает надежды Украины на поставки ракет к Patriot, поскольку Соединенные Штаты и их союзники тратят значительные запасы ракет противовоздушной обороны. По данным европейских чиновников, использование дорогих американских перехватчиков на Ближнем Востоке может сократить будущие поставки для Киева.

В ЕС рассказали, сколько ракет для Patriot Украина израсходовала за зиму. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс отметил, что речь идет о 700 штуках. По его словам, такой расход "примерно соответствует количеству ракет, которые американские производители способны производить за год".

