В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся беспилотников "Shahed-136" и перспективных "Arash-2".

На территорию Российской Федерации прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По предварительной информации, руководство Ирана и РФ договорились о направлении на территорию Российской Федерации советников и инструкторов с использованием ударных БпЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БпЛА "Shahed-136" и перспективных БпЛА "Arash-2", – говорится в сообщении Генштаба.

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Иранские дроны на вооружении РФ: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, Россия приобрела у иранской стороны дроны-камикадзе. По данным украинской разведки, в целом Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников.

В середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тысяч таких дронов. Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

14 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что на вооружении у Российской Федерации есть около трехсот иранских дронов.

19 октября в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за месяц украинские силы ликвидировали 233 иранских дрона-камикадзе.

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