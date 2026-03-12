Леся Лещенко

Война в Украине заставила страны оснастить подразделения армии все большим количеством беспилотников.

Артиллерийские подразделения НАТО в Арктике учатся использовать дроны, опираясь на опыт, полученный в результате войны России в Украине. Как сообщает Business Insider, командующие НАТО считают, что беспилотные воздушные системы могут помочь артиллерийским расчетам находить цели и вести огонь.

Однако заставить беспилотники работать должным образом в суровых условиях Арктики является сложной задачей.

Почему дроны важны

Майор Робин Макартур, командир батареи подразделения 29-го полка командос Королевской артиллерии британской армии, рассказал Business Insider на полигоне на севере Норвегии, что российское вторжение продемонстрировало критическую необходимость интеграции дронов с такими средствами, как артиллерия.

Дешевые одноразовые беспилотники становятся все более доступными для наблюдения и разведки на поле боя, и войска Макартура учатся использовать эти инструменты для сбора данных о цели и передачи этой информации огневой группе – тактика, проверенная в Украине.

Однако, по словам Макартура, дроны, которые использует его подразделение, часто разработаны для более умеренного климата и легко подвержены воздействию суровой арктической среды, где технологии, как правило, плохо работают в холодную погоду.

Командиры НАТО опираются на опыт Украины в войне

Во время тренировок по ведению боевых действий силы НАТО внедряют уроки современного боя, полученные при наблюдении за вторжением России в Украину, которое является сочетанием высокотехнологичной и промышленной войны.

Майор Кей-Арне Шьетне, офицер операций норвежского артиллерийского батальона, сказал, что война в Украине заставила Осло оснастить подразделения своей армии все большим количеством беспилотников, чтобы они могли научиться использовать их в бою.

Шьетне отметил, что его артиллерийские силы практикуют использование беспилотников для сбора данных о целевом прицеливании. Как и Макартур, он считает, что ничто не может полностью заменить артиллерию в войне, даже дешевые ударные беспилотники, которые могут обеспечить такую же, если не большую, точность, как снаряды – возможно, за значительно меньшую стоимость.

Морские пехотинцы США, которые тренируются в Сетермуэне, опираются на свои высокомобильные артиллерийско-ракетные системы M142 (HIMARS), и, как и норвежские и британские солдаты, они также учитывают эволюцию в войне с использованием беспилотников.

Полковник Уильям Суси, командир 10-го полка морской пехоты, сказал, что война России в Украине является демонстрацией того, как передовые военные возможности, такие как беспилотники, сочетаются со старинной тактикой, такой как окопная война, которая была основой Первой мировой войны.

Уроки для НАТО из войны в Украине

Как сообщал УНИАН, более 240 километров за Северным полярным кругом артиллерийские расчеты НАТО готовятся к современным полям сражений, где беспилотники означают, что движение не всегда является правильным решением.

Годами мобильность была лучшей защитой артиллерии. Теперь, в условиях непрерывного воздушного наблюдения и дешевых баражующих боеприпасов, расчеты заново учатся тому, когда нужно выстрелить и быстро уйти, а когда – окопаться и исчезнуть.