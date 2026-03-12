Прекращение огня в Украине возможно 'уже сегодня': Келлог назвал ключевые условия

По словам Келлога, Путин должен понять, что ему больше нечего получить.

Для достижения перемирия между Украиной и Россией кремлевскому диктатору Владимиру Путину придется признать, что он больше не получит больше никаких территорий. Об этом заявил бывший специальный посланник президента США Кит Келлог в интервью NHK.

Во время разговора с журналистами он выразил мнение, что прекращение огня возможно "уже сегодня", если Украина и Россия заморозят текущие линии фронта. Он подчеркнул, что именно Путин, а не президент Украины Владимир Зеленский, не хочет мира.

По словам Келлога, Путин должен согласиться с тем, что он не получит больше никаких украинских территорий. Он добавил, что следующим шагом для Путина будет осознание того, что "ему больше нечего получить".

Экс-спецпосланник президента США отметил, что РФ хочет, чтобы украинские войска вышли из Донбасса, а Украина отказывается уступать эту территорию. Он добавил, что это один из главных камней преткновения между сторонами.

Кроме того, Келлог заявил, что санкции наносят серьезный удар по российской экономике. Также он сказал, что РФ, вероятно, понесла потери в 1,2–1,4 миллиона убитых и раненых.

По мнению Келлога, Путин опасается, что он станет вторым Николаем II. Он напомнил, что последний российский царь был застрелен после отречения.

США анонсировали "дополнительный прогресс" по Украине

Напомним, что в начале марта специальный представитель США Стив Уиткофф заявил, что в переговорах по окончанию войны в Украине в ближайшие недели ожидается "дополнительный прогресс". Он напомнил, что ранее Украина и Россия осуществили очередной обмен пленными, вернув 1000 человек.

По словам Уиткоффа, переговоры продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он также поблагодарил правительство Швейцарии за проведение этих переговоров.

