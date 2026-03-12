Орбан дал совет своей делегации, что нужно сделать в Украине

Венгры жалуются, что украинцы не идут на контакт.

Уже два дня в Украине с несогласованным визитом находится венгерская правительственная делегация во главе с заместителем министра энергетики Венгрии Габором Цепеком. Венгерский премьер Виктор Орбан попросил своих подчиненных "быть вежливыми" с украинцами.

Сегодня на своей странице в Фейсбук Орбан опубликовал запись видеозвонка Цепеку, который сейчас находится в Украине. Во время разговора Орбан дал ряд советов и указаний чиновнику. В частности, глава Венгрии призвал подчиненного добиваться от украинской стороны разрешения осмотреть поврежденный россиянами нефтепровод "Дружба", но при этом демонстрировать уважение к Украине.

"Мы должны задокументировать, что мы хотели с ними договориться. Мы хотели посмотреть. Мы хотели решить ситуацию вместе с ними. Мы ищем не конфликта, а решения, и в этом мы хотим им помочь", – сказал Орбан во время разговора.

В свою очередь Цепек сообщил, что делегация уже запланировала переговоры с европейскими и американскими дипломатами, находящимися в Украине.

Визит венгерской делегации в Украину

Как писал УНИАН, накануне стало известно, что в Украину прибыла делегация венгерского правительства с намерением осмотреть поврежденный участок нефтепровода "Дружба", по которому Венгрия ранее получала российскую нефть.

МИД Украины и президент Зеленский сообщали, что этот визит не был согласован с украинской стороной, поэтому члены делегации не имеют официального статуса, а фактически въехали как частные лица.

