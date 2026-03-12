'Не контрнаступление' продолжается: у Сил обороны новые продвижения, - ISW

В частности, успехи украинских защитников фиксируются на востоке.

В последние дни Силы обороны Украины продвинулись по ряду направлений, сообщают аналитики из Института изучения войны (ISW).

Купянское направление

В частности, аналитики отмечают незначительные продвижения украинских сил в районе Купянска. Отмечается, что 10 марта появились геолокационные кадры, которые показывают, что Силы обороны зачищают подстанцию к северу от Кившаровки к юго-востоку от Купянска. Что фактически означает контроль украинских сил над этим районом.

В то же время аналитики отмечают, что РФ перебрасывает подразделения 1-го мотострелкового полка с Волчанского направления на Купянское.

Видео дня

Юг Украины

Также аналитики сообщают о тактическом продвижении Сил обороны на юге, а именно – на Александровском направлении. Таким образом, на геолоцированных видео от 10 марта видно, как ВСУ атаковали российского военного в Новогригоровке, что свидетельствует о вероятном освобождении населенного пункта, отмечают аналитики. Кроме того, сообщается, что украинские силы контратаковали вблизи Гая.

На юге Силы обороны имеют успехи и в районе Гуляйполя. Сообщается, что на кадрах от 11 марта видно, как ВСУ зачищают жилой дом и подвал на юго-востоке Рождественки к северо-западу от Гуляйполя.

Донбасс

На востоке, как отмечают аналитики, Силы обороны провели локальные операции на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. По данным экспертов, такие действия позволяют укрепить позиции и сдерживать давление на врага. Информацию об активных действиях Сил обороны в этом регионе также подтверждают геолокационные видео.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее в ВСУ рассказали, что Силам обороны на юге удалось прорвать оборону врага на 12 километров вглубь российских позиций. В то же время бойцы отмечают, что эти действия не являются контрнаступлением.

Ранее появилась информация о том, что РФ на юге начала использовать бронетехнику. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил, что причиной этому являются успешные действия Сил обороны в этом регионе. Поскольку РФ пытается оперативно вернуть отбитые Украиной территории.

