В пятницу в Украине будет еще тепло, но скоро похолодает, - синоптик

Температура ощутимо снизится с 17 марта.

В пятницу в Украине будет солнечно и тепло. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 13 марта в Украине будет антициклон, днем ожидается 12-17 градусов тепла.

"Нюансы - прохладнее в Карпатах и на побережьях морей, +9...+12 градусов", - отметила эксперт.

В Киеве 13 марта, добавила Диденко, также будет теплая весенняя погода - без осадков и +15 градусов.

Видео дня

"Уже с 14 марта станет свежее, днем +10...+11 градусов. А с 17 марта температура воздуха снизится до +4...+10 градусов", - написала синоптик.

Погода в Украине

Как сообщалось, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что с 16 марта погода в Украине изменится: станет заметно больше облачности, местами пройдут мокрый снег и дождь.

Впрочем, период неустойчивой и прохладной погоды продлится недолго, ведь уже с 18 марта ситуация на большинстве территорий страны улучшится.

Так, температура воздуха с 15 по 20 марта будет колебаться ночью в пределах -2...+4 градусов, а днем - около 6-13 градусов тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: