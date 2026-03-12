ЕС предложил вариант решения проблемы с 'Дружбой', которая блокирует кредит на €90 млрд

Европейская комиссия стремится разблокировать помощь для Украины.

Европейская комиссия предложила направить миссию для осмотра трубопровода "Дружба" в попытке урегулировать острый спор между Киевом и Будапештом и разблокировать финансовую помощь для Украины. Об этом сообщает Politico.

"Мы предложили миссию в Украину для осмотра трубопровода", – сообщили 12 марта в пресс-службе Еврокомиссии.

При этом отмечается, что Украина еще не ответила на этот запрос.

Конфликт вокруг "Дружбы"

Уже в течение нескольких недель Венгрия отказывается одобрять кредит Евросоюза для Украины на 90 миллиардов долларов из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", который транспортирует нефть из России в Центральную Европу, но не работает с начала января.

В Киеве заявили, что трубопровод получил повреждения в результате российского удара и его трудно восстановить, тогда как Будапешт обвиняет Украину в намеренном затягивании ремонтных работ и создании энергетического кризиса в Венгрии.

Трубопровод "Дружба" – последние новости

Ранее Будапешт выдвинул Киеву жесткий ультиматум: Орбан обвинил Украину в блокировании транзита нефти через "Дружбу" и пригрозил возобновить ее поставки силой.

Стороны активно пытаются решить проблемный вопрос, ведь от него зависит безопасность как Украины, так и Венгрии. Недавно венгерская делегация во главе с государственным секретарем министерства энергетики Габором Чепеком отправилась в Украину для переговоров по нефтепроводу "Дружба" и оценки его технического состояния.

Будапешт заявил, что стремится выяснить, возможно ли возобновить поставки нефти по этому маршруту. Перед поездкой в Украину венгерские представители провели консультации в Братиславе с правительственными чиновниками и специалистами энергетического сектора Словакии, которая также заинтересована в возобновлении транзита нефти через нефтепровод "Дружба".

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, что делает венгерская делегация, прибывшая в Украину.

