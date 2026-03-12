Чтобы переночевать в горах: в Закарпатье создали карту убежищ для туристов

На карте отмечены десятки домиков в разных районах Закарпатской области.

Скоро в Украинских Карпатах стартует летний туристический сезон, и многие туристы отправятся в походы в горы – простые для всей семьи на один день или сложные многодневные с ночевкой под открытым небом.

Чтобы избежать неприятных инцидентов, как, например, эта пара влюбленных, специалисты ГСЧС советуют туристам в случае необходимости пользоваться картой убежищ, которая находится в свободном доступе, и которую в некоторых случаях используют они сами, говорится в сообщении Управления туризма и курортов Закарпатской ОГА в Facebook.

Интерактивная карта была создана руководителем туристического клуба Terra Incognitas Тарасом Рикмасом. На ней отмечены десятки домиков в разных районах области, в которых могут переждать непогоду или переночевать путешественники во время прохождения туристических маршрутов.

В то же время спасателями на туристических маршрутах были установлены "точки спасения" – информационные указатели желтого цвета, которые должны помочь туристам быстро и точно определить свое местонахождение, чтобы передать координаты горным спасателям в случае попадания в опасность.

Карта убежищ в Закарпатье уже доступна по ссылке.

Походы в горы в Украине – полезные советы туристам

Напомним, ранее УНИАН.Туризм разбирался, как собираться в поход в горы и почему не стоит пренебрегать советами горных спасателей.

Также мы рассказывали, как выбрать место для отдыха в Карпатах, которое удовлетворит именно ваши потребности.

