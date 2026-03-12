Американцы стали хуже относиться к союзникам, с которыми конфликтует Трамп, - опрос

Положительные рейтинги американцев в отношении Великобритании снизились на восемь пунктов, а в отношении Канады - на девять.

Положительное отношение американцев к Канаде и Великобритании, исторически двум ближайшим друзьям США, достигло самого низкого уровня с 1980-х годов. Это наблюдается на фоне враждебности президента США Дональда Трампа к этим странам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup, пишет Axios.

В частности, за предыдущие 12 месяцев, до февраля, положительное отношение американцев к Великобритании снизилось на восемь пунктов, а к Канаде – на девять.

Отношение американцев к обеим странам все еще преимущественно положительное, причем наибольшее снижение наблюдается у республиканцев. В частности, рейтинг одобрения Канады среди республиканцев упал с 85% до 62%. Рейтинг одобрения Великобритании среди республиканцев упал до 64%, что на 18 пунктов ниже предыдущего рекордно низкого уровня.

Отношение независимых избирателей к Великобритании также достигло нового минимума – 72% по сравнению с 77% в прошлом году. Их теплые чувства к Канаде упали до 80% по сравнению с 89% в предыдущем году.

В то же время, как показал опрос, Канада остается популярной среди демократов, 95% из которых положительно относятся к северному соседу Америки. С 2011 года по меньшей мере девять из десяти демократов положительно относятся к Канаде.

89% одобрения демократов к Великобритании несколько снизилось с 93%, но в значительной степени соответствует данным за последнее десятилетие.

В целом, исследование показывает, что американцы оценили Японию и Италию выше всего, а Канада заняла третье место вместе с Данией.

Результаты опроса Gallup основаны на телефонных интервью, проведенных со 2 по 16 февраля 2026 года с случайной выборкой –1001 взрослого, проживающего во всех 50 штатах США и округе Колумбия. Погрешность выборки составляет ±4 процентных пункта при уровне доверия 95%.

Союзники НАТО потеряли доверие к США

Как сообщал УНИАН, опрос POLITICO показал резкое падение доверия к США среди ключевых союзников по НАТО. В Германии, Франции, Великобритании и Канаде все больше граждан не считают Вашингтон надежным партнером и сомневаются, что Соединенные Штаты защищают демократию или разделяют их ценности.

Исследование показало: во всех опрошенных странах значительно больше людей назвали США ненадежным союзником, чем надежным. В частности, половина взрослых в Германии и 57% в Канаде считают США ненадежными. Во Франции доля тех, кто придерживается такого мнения, более чем в два раза превышает количество респондентов, назвавших Вашингтон надежным партнером.

