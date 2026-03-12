Оккупанты продвинулись возле двух населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 6 раз пытались потеснить украинских военных с занимаемых позиций.

Российские оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Как сообщили аналитики проекта DeepState, враг продвинулся в Берестке и вблизи Федоровки Второй. В частности, Бересток - поселок в Краматорском районе, а Федоровка Вторая - в Бахмутском районе.

В то же время, по данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток на Лиманском направлении украинские воины отбили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево. На Славянском и Краматорском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

В то же время, как отмечается, на Константиновском направлении захватчики осуществили 10 наступательных действий в направлении Константиновки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки, Софиевки и в районах Плещеевки и Русиного Яра.

Кроме того, на Покровском направлении с начала суток оккупанты шесть раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков, в районе Гуляйполя Запорожской области наблюдается увеличение активности оккупантов . Они привлекают новые ресурсы на фоне проблем в обороне ВСУ.

Как отметили аналитики, российские оккупанты за первые 10 дней марта провели около 1400 штурмов на разных участках фронта, что является самым низким показателем за последнее время, но это не критически отличается от предыдущих месяцев. К примеру, с сентября по февраль среднее количество штурмовых действий противника составляло около 1800.

По данным DeepState, захватчики сохраняют свою активность в районе Покровска.

