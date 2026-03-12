'Нужен мужчина…': Саливанчук похвасталась стройной фигурой после резкого похудения

Актриса недавно рассекретила свой новый вес.

Украинская актриса Анна Саливанчук похвасталась стройной фигурой после резкого похудения и намекнула на то, какой ей мужчина сейчас нужен. Как известно, артистка была замужем с продюсером и народным депутатом Александром Божковым, в 2023 году она развелись.

В своем Instagram Саливанчук опубликовала подборку снимков из новой фотосессии, сопроводив их мотивационным текстом о сильных женщинах, какой она себя, судя по всему, считает.

"Сильных женщин не нужно спасать. Они уже спасли себя сами. Они уже прошли через моменты, когда пришлось подниматься с пола своими руками и собирать себя по кускам. Сильных женщин не нужно тянуть. Они давно научились идти наедине. Научились делать шаги, даже когда страшно. Научились двигаться вперед, даже когда рядом никого. Сильных женщин не нужно учить жить. Жизнь уже научила их достаточно. Научило отличать слова от поступков. Научило терять и отпускать. Сильных женщин не следует проверять на прочность. Они уже прошли свои штормы. Им не нужно доказывать, что они выдержат еще один удар", - написала актриса.

По ее словам, таким женщинам нужен и определенный мужчина.

"Сильных женщин не нужно спасать. Им нужен мужчина, рядом с которым можно жить, а не выживать. Мужчина, рядом с которым можно снять броню. Выдохнуть. И наконец-то позволить себе просто быть женщиной", добавила Саливанчук.

Напомним, на днях Анна Саливанчук откровенно рассказала о жизни после развода с нардепом. Также актриса назвала свой новый вес.

