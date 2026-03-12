Россия потеряла спутник, который обеспечивал вещание на оккупированных территориях

Новый спутник "Экспресс-АТ3" появится на орбите не ранее 2030 года.

Россия потеряла спутник "Экспресс-АТ1", который обеспечивал вещание пропагандистских ресурсов на оккупированных территориях Украины. Космический аппарат вышел из строя 4 марта по неизвестным причинам и не подлежит восстановлению, сообщает ASTRA.

Как заявили в госкомпании-владельце спутника "Космическая связь", попытки восстановить его работу не увенчались успехом и "теперь спутник можно считать потерянным".

Новый спутник "Экспресс-АТ3" появится на орбите не ранее 2030 года. Внезапное отключение "Экспресс-АТ1" прекратило трансляцию крупных телеканалов, в частности операторов "НТВ-Плюс", "Триколор" и "Русский мир".

"Триколор" смог найти временное решение – начать вещание с иностранного спутника ABS-2A (компания со штаб-квартирой в ОАЭ) и попросить абонентов перенастроить антенны. "Русский мир" позволить себе вещать с иностранных спутников не может из-за санкций. Оператор был создан в 2022 году для вещания на оккупированных территориях Украины. На этих территориях исторически работали украинские операторы спутникового ТВ. А в ряде регионов власти запретили использовать антенны спутникового телевидения, настроенные на европейские спутники", – пишет издание.

