Рост цен на АЗС может потянуть курс валют: прогноз банкира до 22 марта

Рост стоимости нефти стимулирует спрос на валюту со стороны импортеров.

Валютный рынок Украины сейчас находится в состоянии контролируемого равновесия, несмотря на внешние риски, внутренняя финансовая система демонстрирует достаточный запас прочности. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"События на Ближнем Востоке и их влияние на мировую экономику безусловно создают дополнительную неопределенность. Прежде всего это касается цен на энергоресурсы, которые традиционно реагируют на геополитические конфликты", – отметил банкир.

По его словам, рост стоимости нефти и нефтепродуктов стимулирует спрос на валюту со стороны импортеров. Украинские компании, которые закупают топливо, пытаются сформировать определенные резервы, чтобы обезопасить себя от возможного дальнейшего подорожания.

В то же время на валютном рынке действует и противоположный фактор – сезонное увеличение предложения валюты со стороны аграрных экспортеров. С приближением посевной кампании они активнее продают валютную выручку, что частично уравновешивает спрос.

Лесовый добавил, что ключевым фактором финансовой устойчивости остаются международные резервы Национального банка, которые составляют около 55 млрд долларов.

"Это создает мощный запас для стабилизации рынка. Важно и то, что участники рынка уже адаптировались к новым курсовым уровням. Диапазон 43–44 гривни за доллар и 50–51 гривня за евро перестал быть психологическим барьером", – отметил банкир.

По его словам, на глобальном уровне доллар продолжает выполнять функцию защитной валюты. В последнее время он укрепился по отношению к евро почти на 3%.

"В ближайшей перспективе соотношение валют может находиться в пределах 1,145–1,165. Это отразится на меньшей курсовой динамике евро. При этом в Украине курс европейской валюты формируется преимущественно на мировых торгах пары доллар/евро", – пояснил Лесовой.

Банкир также подчеркнул, что в нынешних условиях Национальный банк остается ключевым стабилизатором валютного рынка, а его интервенции позволяют сглаживать чрезмерные колебания курса. В то же время дальнейшая динамика валютного рынка в значительной степени будет зависеть от ситуации на энергетических рынках.

"Цены на нефть и нефтепродукты растут по всему миру. Сначала были надежды, что война на Ближнем Востоке быстро закончится, и тогда всплеск цен на топливо был бы лишь ситуативной реакцией на потенциальные риски", – отметил Лесовой.

Однако, по его словам, риски экономических последствий растут, ведь подорожание топлива может инерционно влиять на цены в экономике, и давление на валютном рынке может усилиться. В таком случае Нацбанку придется приложить усилия, чтобы рынок выдержал потенциальную "суматоху" роста потребительских цен и соответствующее влияние на спрос и валюту.

Основные показатели валютного рынка с 16 по 22 марта, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 43,5-44,25 грн/долл. и 49,5-52 грн/евро (на межбанке) и 43,5-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 13 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 44,16 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 18 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 12 марта – 43,98 грн/долл.).

