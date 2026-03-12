В Epic Games Store бесплатно раздают две качественные игры в разных жанрах

Акция продлится до 19 марта.

Epic Games Store продолжает радовать своих пользователей бесплатными играми. Вечером 12 марта магазине стартовала раздача двух тайтлов – Isonzo и Cozy Grove.

Isonzo – исторический шутер про горные битвы Первой мировой. Высоких оценок удостоились историческая достоверность, звуковое сопровождение и графическая составляющая. В Steam об игре положительно отзываются 85% геймеров.

Также в магазине раздают Cozy Grove, уютный симулятор жизни, синхронизированный с реальным временем (1 день в игре=1 день в жизни), где вы помогаете медведям-привидениям обрести покой, возвращая цвет и радость на остров.

В Steam 89% из более 7 тыс. обзоров – положительные.

На следующей неделе Epic Games Store начнет раздавать симулятор электрика Electrician Simulator и праздничный набор Tachibana для известного военного симулятора кораблей.

В PS Store сегодня стартовала мартовская распродажа, в рамках которой на скидки ушли свыше 4 тыс разнообразных игр и дополнений. На скидки ушли даже некоторые новинки 2026 года.

