Денисенко отреагировала на слухи о беременности и увеличении груди

Актриса не скрывает, что влюблена.

Украинская актриса Наталка Денисенко решила ответить поклонникам и хейтерам, которые приписывают ей то беременность, то пластические операции.

"Что писали? Что я сделала грудь, что я беременная, что мы с Юрой (Савранский - новый избранник актрисы) уже поженились. Пишут все, что угодно", - заявила Наталка в программе "Тур зірками".

При этом актриса призвала поклонников не гадать, а набраться терпения.

"Если я решу поделиться какими-то новостями, что я сделала себе нос, грудь или интимную пластику, то я обязательно всем скажу об этом. А если я об этом не говорю, то, возможно, я наладила гормоны или, возможно, действительно я беременная и не хочу об этом говорить. Или я сделала грудь и не хочу об этом говорить. Есть разные варианты. Скажу так: если я захочу прокомментировать или рассказать что-то об изменениях в своем теле или в личной жизни, я обязательно всем об этом сообщу. Не надо гадать".

