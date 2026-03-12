Современная война изматывает командиров армии США: в Bussines Insider объяснили проблему

Дроны и датчики, различные системы связи и анализа становятся проблемой для американских командиров.

Современная война, как продемонстрировало широкомасштабное вторжение РФ в Украину, превращается в битву за внимание командира, где главным врагом становится избыток информации. Поток данных от тысяч дронов и датчиков создает критическую когнитивную перегрузку на передовой, говорится в материале издания Business Insider.

По словам офицера 2-го кавалерийского полка армии США, который делал доклад во время круглого стола, сегодня командиры вынуждены руководить боем в двух измерениях одновременно: на земле и в воздухе, и это очень изматывает. Американское подразделение Stryker, базирующееся в Германии, воочию видит эти изменения, обучая украинских военных. Опыт ВСУ доказывает: количество датчиков на квадратный метр превысило все ожидания.

"По мере того, как армия усваивает уроки из Украины, мы наблюдаем когнитивную перегрузку на местах для командиров, которым приходится участвовать как в наземных боях, так и в воздушных", – сказал изданию майор Эндрю Канг, офицер огневой поддержки.

Информации на фронте сейчас слишком много. Акустические детекторы, видеопотоки с БПЛА и отчеты разведки сливаются в бесконечный поток уведомлений. Армия США уже ищет спасения в искусственном интеллекте - нужны алгоритмы, которые автоматически отфильтруют второстепенное, прежде чем данные попадут к офицеру.

Вот что на эту тему заявил капитан Габриэль Глейзер:

"Принятие решений осуществляется благодаря входным данным, их получению, для оптимизации правильного механизма борьбы с угрозой. Именно здесь, я думаю, мы продолжаем напрягаться в сети".

Конец эпохи больших штабов: выживет тот, кто рассеялся

Темп боев в Украине поражает американских командиров, и они называют его "почти непостижимым". Это заставляет армию США отказываться от старых привычек. Крупные узлы связи теперь – легкая мишень для ракет. Десять лет назад штаб бригады мог напоминать футбольное поле, а сегодня это путь к самоубийству.

Полковник Дональд Нил вспоминает времена Глобальной войны с терроризмом. Тогда сотни специалистов работали бок о бок в централизованных пунктах. Теперь модель изменилась. Во время последних учений его подразделение разделило один большой штаб на четыре отдельные группы. Вот что он объяснил:

"Вместо одной огромной группировки у нас было четыре разных, расположенных иногда на расстоянии до 30 километров друг от друга, чтобы обеспечить выживание".

Сегодняшнее управление "электронной подписью" стало вопросом жизни. Любое излучение от смартфона или рации мгновенно замечает вражеская разведка. Понимание электромагнитного спектра больше не является привилегией высшего руководства, и теперь каждый младший солдат должен знать: его цифровая активность может стать причиной прилета артиллерии.

Какие последние события на фронте в Украине

После захвата города Гуляйполе оккупанты РФ продолжают продвигаться вглубь территории Украины, сообщает DeepState. По данным аналитиков, в течение первых десяти дней марта российские оккупанты осуществили около 1400 штурмовых атак на разных участках фронта.

Кроме того, РФ увеличила использование бронетехники на линии фронта. Это может быть связано с активными контратаками украинских войск в этом регионе, считает эксперт Дмитрий Жмайло.

Министр обороны Украины Михаил Федоров объявил, что Украина станет первой страной в мире, которая будет тренировать искусственный интеллект для использования в дронах на основе данных из боевых действий. Правительство приняло постановление, которое инициирует новый формат сотрудничества между государством, украинскими компаниями и международными партнерами.

