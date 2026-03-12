Компания-фигурант в деле НАБУ получила подрядов более чем на миллиард гривень, - СМИ

Компания "Консалтинг-Буд", которая упоминается в материалах уголовного производства НАБУ в отношении объектов Госспецсвязи, получила подряды на 1,1 млрд грн в рамках реконструкции Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии в Киеве.

Об этом сообщают журналисты и аналитики, которые исследовали тендеры на реконструкцию медицинского учреждения, пишет Зеркало недели. В частности, речь идет о реконструкции здания центра на Кловском спуске. Общая стоимость проекта, по открытым данным, может достигать около 2 млрд грн.

По информации журналистов, основные подряды в рамках проекта получила компания "Консалтинг-Буд", владелицей которой является Любомира Кожушко. Ранее она работала в структуре Аппарата Верховной Рады, в частности в управлении административными зданиями. Подробнее о ходе тендеров писало издание "Наши деньги".

Также отмечается, что средства на реконструкцию были выделены Евросоюзом в рамках программы Ukraine Facility, направленной на поддержку восстановления Украины.

В журналистских материалах обращают внимание на возможное завышение цен в сметах, а также на вероятное несоответствие между фактическим объемом выполненных работ и подписанными актами, а также о возможной схеме с арендой складов для якобы хранения оборудования, что может позволять получать авансы.

Кроме того, компания "Консалтинг-Буд" Любомиры Кожушко упоминается в материалах уголовного производства НАБУ по объектам Госспецсвязи. По версии следствия, через сеть связанных компаний могла реализовываться схема закупок беспилотников для Сил обороны по завышенным ценам.

На ситуацию обратил внимание основатель и руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК" Виктор Таран. Он призвал правоохранительные органы проверить использование средств.

"Каждый факт, который может свидетельствовать о коррупции за деньги ЕС, отдаляет нас от амбициозной цели получить четкую дату вступления в Европейский Союз не позднее 2027 года", - отметил Таран.

