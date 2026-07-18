'Решения будут': Зеленский провел беседу с Федоровым и Сырским

Президент заверил, что прислушивается к украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "решение по армии" после переговоров с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем Telegram-канале.

"Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Сегодня долго разговаривал с Михаилом Федоровым. Сегодня я также разговаривал с Александром Сырским. Решения по поводу армии будут выработаны. Я благодарю всех, кто заботится об Украине. Я благодарю всех, кто защищает наши позиции на фронте, кто старается вернуть войну домой – в Россию, туда, откуда война сюда пришла. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Михаил Федоров в своём Telegram также сообщил, что переговоры продолжаются.

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"Изменения обязательно будут. Диалог идет. Верю, что всё получится", – написал он.

Экс-министр также поблагодарил украинцев за поддержку и добавил, что "такой ответственности не испытывал даже на правительственных должностях".

Увольнение Федорова: последние новости

Как писал УНИАН, во время закрытой встречи с народными депутатами президент Зеленский рассказал, что уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за его затянувшегося конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам источников, причиной стали разные взгляды на развитие оборонной сферы и невозможность мириться с противостоянием между Минобороны и Генштабом.

Сегодня СМИ писали, что Зеленский якобы рассматривает возможность увольнения Сырского, чтобы разрешить кризис в военном руководстве. Он проводит встречи с командирами и собеседования с кандидатами, чтобы найти замену, способную обеспечить плавную передачу полномочий и удержать оборону на фронте. Решение обсуждается на фоне уличных протестов против Сырского и в поддержку Федорова.

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