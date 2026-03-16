Венгрия обвинила Украину в срыве консультаций по 'Дружбе': в МИД ответили

Украина не могла отказаться от того, чего на самом деле не планировалось, отметил Георгий Тихий.

В Венгрии придумали историю о якобы отказе Украины от трехсторонних консультаций с Венгрией и Словакией по поводу нефтепровода "Дружба". В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что венгры пытаются навязать Украине встречу, которая не была заранее согласована. Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил журналистам.

"Невозможно отказаться от того, что не планировалось. И тем более от того, что пытаются навязать в последний момент как "фактическую договоренность". Это уже стало типичным венгерским почерком – сами что-то нафантазировали, сами нас обвинили", – подчеркнул Тихий.

При этом, напомнил пресс-секретарь, в субботу, 14 марта, в "Нафтогазе" состоялся подробный брифинг для дипломатического корпуса, где среди представителей 31 страны был и посол Венгрии.

"Полная информация о состоянии "Дружбы" была в очередной раз доведена до всех партнеров, в том числе и венгров", – подчеркнул Тихий.

В понедельник, 16 марта, перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждал, что якобы на понедельник были запланированы трехсторонние консультации между министрами энергетики Венгрии, Словакии и Украины, но якобы украинская сторона отказалась от этих консультаций.

Как сообщал УНИАН, в Венгрии 12 апреля должны состояться парламентские выборы, от которых будет зависеть судьба действующего премьер-министра Виктора Орбана. В случае поражения правящей партии "Фидес", которую представляет Орбан, он потеряет власть. Орбан решил сделать антиукраинскую риторику краеугольным камнем предвыборной кампании.

Он, в частности, утверждает, что предстоящие парламентские выборы в Венгрии станут выбором между миром и войной, представив свое правительство как гаранта стабильности.

При этом Орбан никогда не критикует Россию за развязанную полномасштабную войну против Украины, однако обвиняет европейские страны в том, что их помощь Украине якобы мешает завершению войны.

