'Наши сыновья не будут гибнуть за Украину': Орбан обвинил Киев во вмешательстве в выборы

Премьер-министр Венгрии заявил, что Украина не может запугать его страну нефтяной блокадой, шантажом и угрозами в адрес некоторых лидеров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что предстоящие парламентские выборы в Венгрии станут выбором между миром и войной, представив свое правительство как гаранта стабильности, сообщает Euronews.

Издание сообщило, что Орбан сделал это заявление на митинге в центре Будапешта, посвященном национальному празднику Венгрии, который отмечает революцию 1848 года против габсбургского господства.

В статье отмечается, что 12 апреля 2026 года в Венгрии состоятся выборы, которые многие считают самым серьезным испытанием для власти Орбана с момента его прихода к власти в 2010 году.

Видео дня

Примечательно, что премьер-министр Венгрии обвинил Украину во вмешательстве в избирательную кампанию. Орбан утверждает, что Киев поддерживает оппозицию и Европейский Союз, стремясь лишить его власти.

Издание напомнило, что Будапешт и Киев ведут ожесточенную полемику по поводу закрытия нефтепровода "Дружба", по которому через Украину в Венгрию поставляется российская нефть по сниженной цене.

"Будапешт заблокировал предоставление пакета кредитов ЕС для Украины на сумму 50 млрд евро до возобновления работы нефтепровода", – отметило издание.

В публикации говорится, что этот конфликт приобрел также личный характер, что проявилось в острых перепалках между Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вы это видите, украинцы? Вы это видите, Зеленский? Это тысячелетнее венгерское государство. И вы думаете, что можете нас напугать нефтяной блокадой, шантажом и угрозами в адрес наших лидеров? Будьте разумными и прекратите это", – сказал Орбан на митинге.

Издание отметило, что Орбан изобразил предстоящие выборы как жесткий выбор между миром и войной. Он часто описывает Европейский Союз как провоенный блок, который развязывает конфликт в Украине из-за финансовой поддержки и разговоров о привлечении сухопутных войск.

"Пришло время Киеву и Брюсселю понять, что наши сыновья не будут гибнуть за Украину, они будут жить за Венгрию. Мы должны решить, кто должен сформировать правительство: я или Зеленский? Со всей скромностью предлагаю себя", – заявил премьер Венгрии.

Украина и Венгрия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что третий президент Украины Виктор Ющенко опубликовал открытое письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В нем бывший президент призвал его "остановиться" и "вернуться к свету". Ющенко напомнил, что когда еще был в политике, Орбан "понимал цену достоинства и знал, что такое освобождение от имперского гнета". В ответ на обращение Ющенко премьер Венгрии посоветовал ему убедить Зеленского "не шантажировать мою страну и не угрожать ее лидерам". Орбан подчеркнул, что его страна "не будет посылать ни денег, ни оружия, ни солдат на вашу войну".

Также мы писали, что в расследовании венгерского издания указывается, что средства из австрийского банка Raiffeisen через территорию Венгрии к границе с Украиной во время полномасштабной войны перевозила компания Criterion. Отмечается, что она принадлежит Иштвану Гаранчи, который является близким другом премьера Венгрии Виктора Орбана. Однако , после того как эту функцию взяли на себя инкассаторы "Ощадбанка", их задержали. Издание сообщило, что с начала полномасштабной войны такие перевозки наличных регулярно проходили через Венгрию. По словам источников, знакомых с перевозками, подобные операции были полностью законными, иначе компания и причастные лица не смогли бы осуществлять такую деятельность.

