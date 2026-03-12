Венгрия вернула незаконно задержанные инкассаторские автомобили 'Ощадбанка', но без денег

После возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования.

Венгрия вернула "Ощадбанку" незаконно задержанные инкассаторские автомобили, но без денег.

Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения в Facebook. Отмечается, что автомобили уже переданы представителям "Ощадбанка" и украинским дипломатам.

"Автомобили, как и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, наконец-то возвращены Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV) законным владельцам", – добавили в "Ощадбанке".

В пресс-службе также отметили, что после возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования.

"Юридические представители "Ощадбанка" на месте провели подробную фиксацию всех выявленных неисправностей. После возвращения автомобилей в Украину будет произведена оценка нанесенного ущерба", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем, похищенную валюту и золото Венгрия до сих пор не вернула.

"Денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии", – подчеркнули в государственном банке.

Похищение Венгрией ценностей "Ощадбанка"

5 марта в Венгрии задержали сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Задержанные граждане Украины управляли двумя служебными машинами, которые осуществляли рейс между Австрией и Украиной и перевозили наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

По словам министра транспорта Венгрии Яноша Лазара, конфискация средств и золота "Ощадбанка" – ответ на якобы блокирование Украиной работы нефтепровода "Дружба".

10 марта правительство Венгрии приняло постановление, которое позволяет хранить не менее 60 дней наличные деньги и золотые слитки, изъятые у украинских инкассаторов. Документ подписал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что власти Венгрии прибегли к терроризму на государственном уровне и не скрывают этого после кражи средств и золотых слитков "Ощадбанка".

