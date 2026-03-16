Орбан возложил на Европу и украинцев вину за продолжение войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил европейские страны в том, что их помощь Украине мешает завершению войны. Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.

По словам Орбана, именно украинцы "хотят продолжать войну". Он заявил, что это одно из главных препятствий на пути к миру.

"Они (украинцы - УНИАН) имеют на это право. Хотя этим они подвергают опасности всю Европу, но все же это их страна, их борьба за свободу", – сказал премьер Венгрии.

Также Орбан добавил, что еще большей проблемой якобы является то, что "европейцы поддерживают украинцев в этом".

"Если бы европейцы не стояли за украинцами, те не смогли бы продолжать войну. Давно бы уже были переговоры, перемирие и мир. На самом деле Европа разжигает огонь войны даже против американцев. Если бы они опомнились, наступил бы мир", - подчеркнул он.

Зеленский сравнил Орбана с Путиным

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с политикой российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что между Путиным и Орбаном есть только одно отличие - последний пока не применяет беспилотники или войска против Украины, но блокирует поддержку.

Зеленский подчеркнул, что Орбан с начала полномасштабного вторжения РФ блокирует все санкции против Москвы, препятствует транзиту оружия через Венгрию и военной помощи Украине.

