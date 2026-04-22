В Раде заверили, что не рассматривают вопрос об отставке главы МВД

По словам Арахамии, МВД оперативно отреагировало на ситуацию и сделало выводы.

В Верховной Раде Украины заверили, что не рассматривают вопрос об отставке главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Видим, как отдельные народные депутаты пытаются политизировать теракт в Голосеевском районе Киева. Такие попытки абсолютно беспочвенны. Руководство патрульной полиции ушло в отставку, виновные предстали перед судом, никто никого не оправдывает, вещи называются своими именами", - написал он.

По его словам, Министерство внутренних дел оперативно отреагировало на ситуацию, сделало выводы, запустило необходимые внутренние процедуры.

"На данный момент вопрос о смене главы МВД Верховной Радой не рассматривается", - добавил Арахамия.

Стоит отметить, что в Верховной Раде после массовой стрельбы в Киеве зарегистрировали постановление об отставке главы МВД.

За патрульных полицейских - Анну Дудину и Михаила Дробницкого, которые не защитили гражданских во время стрельбы в Киеве - был внесен залог. Это в комментарии агентству УНИАН подтвердила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова. Сумма залога для каждого составляла 266 тыс. грн.

Вас также могут заинтересовать новости: