Клименко: Всех полицейских следует на месяц-два отправлять на фронт или в прифронтовую зону

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что подготовку патрульных полицейских в Украине необходимо усилить, чтобы они были готовы "рисковать ради жизни других людей". Как сообщает hromadske, об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Я вообще придерживаюсь такой позиции и не раз ее озвучивал, но не знаю, поддержит ли меня руководство Национальной полиции: я бы всех на месяц-два как минимум перебросил, если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону. Например, Краматорское управление патрульной полиции. Или Павлоград, или Синельниково", – подчеркнул он.

Также он отметил, что нужно усилить подготовку, модернизировать ее. "Как бы это ни называли – нужно, чтобы такие позорные ситуации никогда не повторились. Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди. Мы будем привлекать в качестве инструкторов военнослужащих, прошедших боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы", – сказал Клименко.

По его словам, сначала это коснется всех подразделений патрульной службы, затем планируется перейти и на райотделы.

Министр подчеркнул, что преподавать патрульным могут ветераны, которым будут предлагать продолжить службу именно в системе подготовки, боевой подготовки полицейских.

По его словам, каждый патрульный должен обладать психологической устойчивостью в экстремальной ситуации. "Каждый день, когда патруль приезжает на условную "хулиганку", он должен быть готов к тому, что в него могут бросить как минимум гранату. Все, кто работал, например, в Краматорске, в Славянске и прошел эту службу – они этого не боятся. Да, это стрессоустойчивость. Полицейский не должен бояться, когда где-то взрывается взрывной пакет или свистит пуля. Потому что сотрудник полиции – он и есть сотрудник полиции для того, чтобы рисковать ради жизни других людей", – сказал Клименко.

Он сообщил, что по указанию президента должны быть пересмотрены протоколы реагирования, программы подготовки. Речь идет о тактике действий с использованием вооружения, боеприпасов, которые могут быть у граждан.

Клименко подчеркнул, что большая часть личного состава уже прошла ротацию в сводных отрядах, где служила по несколько месяцев.

Теракт в Киеве - скандал с патрульными

Как сообщал УНИАН, в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по прохожим, а затем зашел в супермаркет и взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые вели переговоры со стрелком 40 минут. В конце концов, его ликвидировали.

Появилось видео, на котором видно, как двое сотрудников полиции сбежали от стрелка во время теракта в Киеве, оставив там беззащитных людей. Их отстранили от исполнения служебных обязанностей, начато служебное расследование.

